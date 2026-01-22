Pour débuter cette année en beauté, c’est du côté de la petite bourgade de Saint-Hilaire-d’Ozilhan que nous nous sommes rendus en famille, pour y découvrir l’hôtel-restaurant La Belle Vie. Un établissement qui a réouvert l’été dernier sous l’impulsion de nouveaux propriétaires, le chef étoilé Denis Martin et sa femme Joanna, et qui n’a sans doute pas fini de faire parler de lui. Et autant dire qu’on a passé un moment délicieux !

Tout récemment récompensé du trophée Tremplin Le Chef 2025, qui récompense les chefs-propriétaires ayant lancé leur premier établissement gastronomique, Denis nous a accueilli dans son restaurant, dont on peut directement sentir qu’il n’est pas là uniquement pour proposer une bonne cuisine, mais également pour véhiculer quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus sincère. Ce lieu, qu’ils ont trouvé après plusieurs années de recherche avec sa femme, c’est avant tout un endroit qui leur ressemble, et qui leur permet de vivre en famille leur passion. Cette belle bâtisse du XIXème siècle retrouve grâce à eux une nouvelle jeunesse, et on a hâte de suivre la suite des aventures.

Un havre de paix au cœur du Gard

On était, avec ma femme Ko-eun et mon fils Noah, à la recherche d’un endroit calme, paisible, pour se ressourcer et passer un petit moment doux en famille. L’Hôtel La Belle Vie nous a offert exactement cela ! On a eu la chance de découvrir une très belle suite, appelée La Piscine pour sa terrasse donnant sur une des deux piscines de l’établissement, dans laquelle on s’est prélassé pendant de longues heures. Toute la famille s’est régalé à faire trempette dans la grande baignoire qui trône fièrement au milieu de l’énorme salle de bain de cette suite, avant un moment détente sur l’énorme lit très confortable de la chambre.

Au total, ce sont seulement 11 chambres et suites qui sont disponibles dans l’établissement. Un nombre volontairement limité afin de pouvoir prendre le temps de connaître et rencontrer tout le monde, autant que possible. Le but aussi, c’est de pouvoir prendre le temps, se détendre au calme, et profiter au maximum. Si nous avons été sur place le temps d’un week-end pluvieux de février, on a pu se rendre compte à quel point les espaces extérieurs permettent aux visiteurs de se régaler : piscines donc, mais également terrasses ombragées, magnifiques arbres et vieilles pierres viennent offrir au lieu un charme incroyable.

Entre patrimoine, balades et douceur de vivre

Ce charme est d’ailleurs partagé par de très nombreux lieux autour de l’hôtel. Le village de Saint-Hilaire-d’Ozilhan, bien que très petit, vaut vraiment le détour, avec ses ruelles pleines de charme, ses bâtiments en vieilles pierres ou son restaurant tenu par le champion du monde de burgers (je vous en reparle bientôt !), c’est toute la zone environnante qui vaut le coup, faisant de La Belle Vie le parfait pied à terre d’un séjour dans la région.

Le highlight principal des alentours, c’est bien évidemment le Pont du Gard ! Situé à moins de 10 minutes de voiture de là, l’endroit est encore aujourd’hui un de mes coups de coeur de la région, même après de nombreuses années. Cet aqueduc construit par les Romains au 1er siècle est absolument splendide, et les lieux environnants sont juste parfaits pour un moment de détente en famille.

A côté de cela, vous avez également la possibilité, en moins de 30 minutes, de vous rendre à Avignon, Nîmes ou dans la très charmante Uzès, ou bien de profiter de tout ce que le coin a à offrir de beaux villages et de nature sublime.

Une table qui sublime l’expérience

C’est bien beau tout ça, mais mon énorme coup de coeur, au-delà de l’hôtel, c’est le magnifique restaurant de La Belle Vie. On a eu la chance d’y déguster un incroyable menu en 7 plats qui, sans exagérer, entre facilement dans mon top 3 des meilleures expériences gustatives qu’il m’ait été donné de découvrir. On sent toute l’expérience du chef passé par de très grandes tables, mais également tout l’amour d’un terroir riche qu’il souhaite mettre en lumière. A table, on nous propose d’ailleurs de découvrir sur une petite carte les différents producteurs et artisans qui rendent cette expérience possible, découvrant avec plaisir qu’une bonne partie des produits a été obtenue à 500 mètres de là, dans le village.

7 escales dans notre repas donc, qui nous ont véritablement transporté de plaisir. Mes deux coups de cœur ? Une entrée tout d’abord : le « croq’coquillage », un petit pain croustillant garni d’une farce fine aux coquillages, le tout saupoudré d’agrumes et de salicorne. C’est riche en goût, gourmand, inhabituel. En bref, fabuleux !

C’est ensuite un plat qui m’a fasciné (j’en ai littéralement rêvé pendant la nuit qui a suivi !), c’est la sériole. Un poisson que je ne connaissais pas, servi mi-cuit et accompagné de Papada Belotta, un porc fumé qui vient apporter un mélange de saveurs incroyable, le tout reposant dans une concentration de matelote au vin rouge à tomber par terre. Nous nous sommes régalés du début à la fin, les différentes saveurs ne sacrifiant à aucun moment la générosité des plats, pour une expérience en tous points parfaite !

Et le lendemain matin, c’est re-belotte, avec un petit déjeuner absolument colossal, servi sur plateau, qui nous a fait démarrer la journée de la meilleure des manières.

Vous l’aurez compris, nous avons passé un séjour divin à l’Hôtel-Restaurant La Belle Vie. Que vous recherchiez un moment de calme, perdu dans le Gard, ou que vous soyez à la recherche d’un pied à terre pour rayonner dans la région, cet établissement est parfait. Et si l’hôtel nous a pleinement donné satisfaction, c’est du côté du restaurant que nous vous incitons plus que tout à regarder, pour une expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier. De notre côté, on y retournera, c’est une certitude !

🌐 Site internet

www.labellevie-hotel.com