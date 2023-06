Le temps du week-end ou des vacances a sonné et vous prévoyez un petit voyage à Dublin ? Sachez qu’il existe une multitudes d’activités à faire et de lieux à visiter dans la capitale irlandaise. On vous propose dans cet articles cinq lieux à visiter dans l’une des plus agréables villes du monde.

Trinity College

Entrez dans l’université la plus prestigieuse d’Irlande et plongez dans l’atmosphère intellectuelle. En vous promenant dans le campus, gardez un œil ouvert pour repérer les étudiants qui semblent toujours pressés et concentrés sur leurs études. Le Trinity College est un endroit splendide avec une cours des plus agréables. La bibliothèque est également l’un des plus belles du monde et a inspiré de nombreux films comme Harry Potter. Le Livre de Kells, un manuscrit médiéval magnifiquement illustré et extrêmement précieux y est conservé. Il est d’ailleurs bien gardé. Au moins autant que la pierre philosophale !

Guinness Storehouse

Découvrez l’histoire de la bière irlandaise préférée de tous, la Guinness. Tout au long de votre visite, vous apprendrez comment verser la parfaite pinte de Guinness et vous aurez même l’occasion de tester vos compétences en tant que barman. À la fin, dirigez-vous vers le Gravity Bar, situé au sommet du bâtiment, pour savourer votre récompense bien méritée tout en profitant d’une vue panoramique sur la ville. Attention, vous risquez de voir Dublin avec des lunettes roses (ou plutôt brunes) après cette expérience.

Château de Dublin

Explorez les vestiges de l’époque où les rois et les reines régnaient sur Dublin. Dans ce château impressionnant, vous aurez l’impression de retourner quelques siècles en arrière. Imaginez-vous en train de vous promener dans les cours majestueuses, en vous demandant si vous pourriez être un(e) roi/reine d’Irlande pendant une journée. Ne soyez pas surpris de voir des gardiens en uniforme arborant des chapeaux à plumes. Ils sont là pour protéger le château et garder un œil attentif sur les visiteurs. N’hésitez pas à échanger quelques mots avec eux, ils pourraient vous raconter des anecdotes intéressantes sur l’histoire du château et les célébrités qui y ont séjourné.

Croke Park Stadium

Avis aux fans de sports ! Rendez-vous au stade Croke Park, où les sports gaéliques sont élevés au rang d’art. Assistez à un match de hurling ou de football gaélique et laissez-vous emporter par l’excitation des foules en délire. De quoi se plonger du mieux possible dans la culture irlandaise. Si vous n’êtes pas familier avec ces sports, ne vous inquiétez pas, personne ne vous demandera de les maîtriser sur-le-champ. Il suffit de s’asseoir, de profiter de l’ambiance électrisante. Ici on se demande toujours comment les joueurs de hurling arrivent à attraper une si petite balle en mouvement avec un bâton .

Crédit Photo : Croke Park

Temple Bar

Si vous êtes à la recherche de musique entraînante, de pintes de bière et de fêtards joyeux, alors Temple Bar est l’endroit idéal. Le quartier est rempli de pubs, de restaurants et de magasins typiques irlandais. Attendez-vous à voir des rues pavées colorées, des pubs animés et peut-être même quelques leprechauns qui se mêlent à la foule. Les lampadaires et les maisons en brique typiques vous plongeront dans assurément l’ambiance irlandaise. N’oubliez pas de danser au rythme de la musique traditionnelle irlandaise et de partager des histoires avec les habitants chaleureux. Vous vous créerez des souvenirs inoubliables.

Et si vous pensez être fin prêts à partir en Irlande, laissez-nous vous souhaiter bon courage pour comprendre l’accent des habitants ! Pas impossible, mais assez complexe tout de même, un peu comme en Écosse !

Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre article sur les 5 activités incontournables à Édimbourg !