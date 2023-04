Diego (libre dans sa tête ♪♫) est un braqueur précis et soucieux du moindre détail. Il vide les distributeurs de billets, il attaque les bijouteries à la voiture bélier, il ne vit que pour l’adrénaline des coups bien préparés et les billets craquants qu’il dépense comme ils viennent ou qu’il offre à Adriana, sa soeur adorée, sa mésange, trapéziste au cirque Moreno.

Bien à l’abri dans son squat d’Aubervilliers, il a toujours réussi à éviter la police qui ne connait ni sa planque, ni même son existence. Pourtant, un jour, la belle mécanique s’enraye. Son partenaire, ultra violent, tue net un buraliste d’un seul coup de batte. Les services de police sont en alerte. La brigade criminelle du quai des orfèvres, le deuxième district de police judiciaire, la brigade fluviale et le commissariat d’Aubervilliers enquêtent de concert et remonte la trace de l’insaisissable espagnol.

Ce bouquin est le polar des « trop« . Trop de flics trop parfaits, on ne sait même pas auquel s’attacher et finalement on ne réussit à en apprécier aucun.

Trop de sigles, BRI, BAC, DPJ, SDPJ, STIC, SAEP, etc. Ils sont certes expliqués dans les notes de bas de pages mais ils cassent la fluidité du récit.

Trop de détails, sur les armes, sur les vêtements, sur la décoration des bureaux, sur les bateaux de la brigades fluviales, on s’y perd, on s’y noie, on s’y ennuie.

Trop de dialogues factices qui jouent la complicité entre flics ou entre voyous mais restent obscurs pour le lecteur.

Et trop peu d’action! Malgré la violence, les meurtres, le sang, il ne se passe finalement pas grand chose et le récit s’englue dans des longueurs qu’on lit rapidement en quête de quelque chose qui pourrait éveiller l’intérêt.

Et puis arrive la fin, trop prévisible, trop attendue, trop vite expédiée et même pas émouvante puisque le voyou trop beau, trop intelligent, trop blessé par la vie, trop amoureux de sa sœur n’a pas réussi à emporter l’adhésion…

Une lecture laborieuse, sans plaisir, sans frissons, sans intérêt.