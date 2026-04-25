Certaines bandes dessinées vous embarquent tout de suite dans un monde enivrant et féérique… et d’autres vous plongent dans de réels cauchemars dans une ambiance lourde voire étouffante. Blatta fait clairement partie de cette seconde catégorie !

✍️ Auteur Alberto Ponticelli 📖 Nombre de pages 152 📅 Date de parution 20/02/2026 🏢 Éditeur Bliss Editions 🪙 Prix 25€ L’humanité a vaincu la mort, mais à quel prix ? Face à la surpopulation, la procréation est prohibée. Les gens vivent, meurent, sont transférés dans un nouveau corps cloné et recommencent. Pour éviter toute tentation, chacun vit isolé des autres. Enfermés dans des petites cellules, les humains n’ont plus qu’un seul objectif : travailler. Mais que se passe-t-il quand le système ne fonctionne pas comme prévu ?

Ce que j’en pense

Le point de départ est déjà assez fort : dans ce futur, la mort a été contournée grâce au clonage et au transfert de mémoire, mais la société a choisi d’interdire la procréation naturelle pour limiter la surpopulation. Résultat : les humains vivent isolés, enfermés dans des cellules, avec une existence réduite à une routine mécanique et très contrôlée.

Ce que j’ai aimé en premier, c’est l’ambiance. Blatta a ce côté froid, poisseux et désespéré qui fonctionne tout de suite, sans avoir besoin d’en faire trop.

L’atmosphère est pesante, presque carcérale, qui colle parfaitement au sujet. On suit un personnage qui semble complètement prisonnier de son environnement, et quand le système commence à se fissurer, l’histoire prend une dimension encore plus troublante.

Tout cela est sublimé par l’utilisation simple du noir et blanc. Ca colle parfaitement et ça devient même la force principale de la BD. On se sent happé totalement par cet univers sombre qui ne cesse de nous angoisser et nous questionner.

Je peux comprendre que ce ton très sombre et cette ambiance presque permanente de malaise ne conviennent pas à tout le monde. C’est clairement une lecture à réserver à ceux qui aiment les romans graphiques avec du fond et une vraie volonté de perturber un peu.

Alberto Ponticelli créé ici un univers sale et dérangeant qui nous prend aux tripes et j’adore ça !

Blatta va vraiment vous donner le cafard ! Et si vous n’avez pas peur de sortir des sentiers battus, je vous conseille vivement de le lire car il ne vous laissera pas indifférent… quoiqu’il se passe cette dystopie laissera une trace même après sa lecture.

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé