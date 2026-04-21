Il y a quelques jours, je vous parlais (très) rapidement d’un idle game, ces jeux qui « jouent sans vous », ou plutôt qui n’ont pas nécessairement besoin de votre interaction pour avancer, avec Tiny Biomes. Aujourd’hui, c’est un autre idle game qui m’a été proposé directement par son développeur.

Laissez-moi vous parler de Zero Stress King: Idle Defense. Peut-être le jeu le plus facile auquel vous jouerez de toute votre vie.

The floor is lava

Pourquoi est-ce que ce jeu est le plus facile de votre vie ? Tout est dans le titre : aucun stress ici. Vous devez défendre votre château contre des hordes infinies d’ennemis. Mais il y a un twist : vous êtes bien au chaud, cachés derrière une énorme fosse remplie de lave dans laquelle se jettent inexorablement tous vos ennemis. Oui, tous, sans exception. Pour toujours. Le régal.

Je vous propose ci-dessous une petite vidéo de présentation de la première heure, sans commentaire, si vous le souhaitez.

Le jeu propose donc simplement d’emmagasiner un maximum de ressources pour débloquer progressivement de nouvelles choses : soldats, unités de productions, bâtiments… puis d’améliorer tout ça pour que tout progresse de manière exponentielle.

La finalité ? Pas sûr qu’il y en ai vraiment une, si ce n’est le plaisir de pouvoir travailler avec ça sur un second écran et voir des hordes d’ennemis se faire anéantir alors que vous êtes en plein milieu d’une réunion importante.

Zero Stress King: Idle Defense, c’est validé si vous aimez le genre, et c’est dispo à moins de 5 euros sur Steam !