Encelade

Auteurs Romain Benassaya

Joan Urgell Nombre de pages 96 Date de parution 06/25/2026 Editeur Les Humanoïdes Associés Prix 22€ Acheter Amazon

Résumé

En 2247, sur Encelade, une découverte bouleverse à jamais le destin de Sorany Desvœux : un cristal d’origine inconnue, énigme vivante et source d’une énergie prodigieuse…

Dix ans plus tard, cette matière alimente un exode interstellaire sans précédent. À bord de l’Arca XVII, immense arche transportant 36 000 âmes vers un nouveau monde, Sorany se retrouve au cœur de tensions grandissantes. À l’approche du « Seuil de Jupiter », anomalies et ferveur religieuse clandestine ébranlent la mission. Foi et raison s’affrontent lorsqu’une secte voit dans le cristal une relique sacrée et en Sorany l’instrument d’un dessein supérieur.

Thriller de science-fiction tendu, l’album interroge la frontière entre science et croyance, et les mythes que l’humanité emporte avec elle vers l’inconnu.

Ce que j’en pense

Encelade est la nouvelle BD du duo Benassaya (scénario) / Urgell qui s’inspire du livre Arca de Benassaya. A ne pas confondre avec leur précédente BD Arca qui s’inspire cette fois du roman Pyramide du même Benassaya ! Au-delà de ce petit imbroglio des noms, l’important est que les deux œuvres se déroulent dans le même univers ! Si Arca (la BD pas le livre), se passe sur le vaisseau de colons Arca III, Encelade place le lecteur au bord de l’Arca XVII, un vaisseau qui a accès un pouvoir unique : voyager plus vite que la vitesse de la lumière ! Une solution bien pratique pour atteindre la planète cible de l’exil de l’humanité, mais tout ne va pas se dérouler aussi simplement que ça …

Tout commence par une découverte incroyable sur Encelade, un satellite de Saturne : un cristal doté du pouvoir de faire voyager l’humanité au-delà de la vitesse de la lumière. Et ça tombe bien, la viabilité de la Terre est compromise et l’humanité doit trouver un nouveau lieu d’habitation. Plusieurs vaisseaux sont partis et on va suivre le périple de l’Arca XVII et de ses passagers. Si la présence d’un contingent scientifique et d’une cellule de sécurité semble normale, le développement d’un groupuscule sectaire essayant de saboter le voyage est plus surprenant ! L’histoire va alors prendre un tournant haletant et plonger le lecteur dans une course poursuite effrénée pour la survie de l’humanité !

La mise en images d’Urgell est globalement réussie avec des environnements plutôt variés et colorés malgré que l’action se déroule principalement dans un vaisseau ! J’ai malheureusement un petit problème avec les visages qui se ressemblent tous beaucoup et m’ont un peu compliqué la compréhension de certaines scènes.

Encelade est un thriller SF prenant et efficace qui saura surprendre le lecteur avec les multiples thématiques abordées. L’univers est suffisamment large pour imaginer d’autres tomes (dans le passé ou le futur par exemple) et ça serait avec plaisir que je m’y plongerais ! Une lecture totalement recommandée pour les fans de science-fiction.

Merci aux éditions Humanoïdes Associés et à #NetGalleyFrance pour la lecture !