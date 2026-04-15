Lison ! T1

Auteurs Cédric Mayen

Hape

Yann Cozic Nombre de pages 46 Date de parution 23/04/2026 Editeur Jungle Prix 11.95€ Acheter Amazon

Résumé

Jeune prodige du patinage artistique, Lison a tout pour réussir mais étouffe entre la pression de sa mère, ancienne championne, et le harcèlement qu’elle subit de la part de Cassandre, sa rivale.Grâce à Una, une joueuse de Roller Derby rencontrée au skatepark, Lison va découvrir un sport qui répond enfin à toutes ses attentes. Mais l’ombre de Cassandre plane, bien décidée à ne pas laisser Lison trouver sa voie.

Ce que j’en pense

Lison ! est une nouvelle série dérivée de la série Erwann des mêmes auteurs. N’ayant pas lu cette dernière je découvre les personnages et plonge dans l’inconnu de cette BD jeunesse qui va nous parler de sports de glisse !

Lison est une jeune fille qui passe son temps avec ses amis au skatepark mais qui semble avoir d’autres obligations sportives : remporter le titre de patinage artistique. Un sport dans lequel elle est douée mais qui semble être plutôt une passion pour sa maman. Lison ne s’y épanouit pas du tout. Et c’est également une compétition où tous les coups sont permis entre concurrentes et Lison va en être victime. Mais notre jeune héroïne va faire une rencontre qui va changer sa vie : le Roller Derby !

Au travers de cette BD, les auteurs abordent plusieurs sujets majeurs dans la construction des enfants. En premier lieu, la relation presque toxique que la mère de Lison entretient avec le patinage au détriment des envies de sa fille doit pousser les parents à encourager leurs enfants à aller dans une voie qui leur plait plutôt que leur imposer. La BD tient également un discours sur le harcèlement entre jeunes et semble également vouloir aborder quelques thèmes sociaux dans les tomes à venir !

Les dessins collent très bien à l’ambiance de la BD et les scènes de vitesse / danse sont dynamiques et rendent bien l’impression de glisse.

Ce premier tome de Lison ! est une très bonne lecture jeunesse. Les thèmes évoqués sont universels et le monde de la glisse utilisé par les auteurs s’adapte très bien à ce qui est raconté ! Hâte de lire la suite et de découvrir jusqu’où va arriver Lison !

Merci aux éditions Jungle et à #NetGalleyFrance pour la lecture !