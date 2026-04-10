Tous d’abord, je ne vais pas vous mentir, j’ai échoué… en effet quand j’ai reçu le jeu entre mes mains pour le test, j’étais soumis à l’embargo habituel. Je me suis dit parfait, tu te colles dessus une petite vingtaine d’heure et tu écris ton truc.. tu as le temps…
Une ptite vingtaine d’heures, on avait dit…
Une formule connue… trop connue ?
Spin-off RPG de la célèbre licence Monster Hunter, Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection reprend les bases posées par Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin… avec un objectif clair : corriger les défauts sans tout casser et sur ce point, mission accomplie.
Pas de révolution ici donc mais une évolution (Mutation ) dans le bon sens du terme !
Un monde plus vivant et moins cloisonné
Adieu les zones en mode “couloir déguisé”.
Bonjour les environnements plus ouverts (semi-ouvert…) , plus fluides, avec une vraie sensation d’exploration.
Ajoute à ça :
- météo dynamique
- verticalité
- transitions naturelles
Et tu passes d’un jeu “sympa à explorer” à un jeu dans lequel tu te perds volontairement.
Des combats moins brain-dead
On retrouve le même système connu du Pierre/Papier/Ciseaux (Puissance / Technique / Vitesse)… mais clairement upgradé.
- IA moins prévisible
- combats moins scriptés
- synergies rider/monsties mieux exploité
Des monstres qui servent enfin (vraiment) à quelque chose
Plus de monsties, oui, mais surtout :
- rôles plus marqués et builds plus variés (variantes, Zones/éléments/Mutations contrôlables)
- vraies synergies
Tu ne fais plus qu’une collection Pokémon… tu te montes aussi une team optimisée de l’espace.
Le système de gènes devient enfin ton pote
Dans Stories 2, c’était plus :
RNG + prise de tête et Excel mental
Dans Stories 3, c’est toujours deep… mais beaucoup moins chiant !
- plus lisible et compréhensible
- plus interactif (vraie théoriecraft sur les builds possibles)
- encore plus addictif
Que cela soit via le système de « BINGO » ou de « Talents« , MHS3 nous donne la possibilité de « créer son « Monstie » parfait !!
De plus il est bon de signaler que, contrairement aux anciens opus où il te fallait impérativement certains monsties pour être OP dans tels ou tels éléments, dans MHS3 tu peux littéralement finir le jeu avec les monsties de base !
Un bon build, les bonnes compétences bien optimisées et une bonne lecture du jeu suffise.
Les développeurs te le prouvent d’ailleurs par le fait que LE monstie de base de l’histoire principale « Ratha » est fixe et te suivra jusqu’à la fin de l’aventure. (Oui je sais, encore un Rathachu ou un Pikalos…)
Mais grâce à cela tu passes d’un :
“Je subis le système” à “Je casse le jeu avec style !!
Un monde moins “vivant” que World, mais plus pensé pour le gameplay
Difficile de ne pas comparer avec Monster Hunter : World et son fameux système d’écosystème dynamique (fiefs). Là où World proposait des zones crédibles, avec des monstres qui vivaient, se déplaçaient et s’affrontaient sans attendre le joueur, MHS 3 prend une direction totalement différente.
Ici, pas de “fiefs” ni de vraie simulation écologique. Les monstres apparaissent, disparaissent, et surtout se reproduisent via les tanières et les œufs, dans une logique clairement orientée gameplay. Moins immersif, oui. Mais beaucoup plus efficace pour la progression et l’optimisation. (en mettant de coté le coté RNG de la collecte d’oeufs 😤)
On perd en réalisme… mais on gagne en confort et en lisibilité.
Un Pokémon-like… mais avec plus de cerveau
La comparaison avec Pokémon est inévitable. Capture de créatures, constitution d’équipe, combats au tour par tour… la base est là.
Mais Monster Hunter Stories 3 va plus loin sur plusieurs points :
- un système de gènes qui remplace les simples stats
- des synergies de builds bien plus poussées
- une dimension stratégique plus marquée
Là où Pokémon reste accessible et immédiat, Stories 3 demande un minimum d’investissement pour vraiment briller. (comme toujours dans la licence Monster Hunter de toute manière)
Moins grand public certes, mais bien plus satisfaisant pour ceux qui aiment optimiser !
Une thématique écologique toujours en toile de fond
Comme souvent dans la licence Monster Hunter, la relation entre humains et monstres dépasse le simple affrontement.
Stories 3 insiste sur :
- l’équilibre des écosystèmes
- la cohabitation entre espèces
- les conséquences des actions humaines
Même si le jeu reste léger dans son approche, il rappelle régulièrement que les monstres ne sont pas juste des ressources ou des outils (Ratha n’est pas une ARME !!!).
Tout ceci pour nous amener à un message simple, mais efficace : comprendre plutôt que détruire.
Et ça, dans un jeu basé sur la collection et l’élevage de créatures, ça fait toujours son petit effet.
Une histoire un peu moins “Bisounours”
C’est toujours accessible, mais :
- mieux mis en scène
- plus mature sur l’histoire principale et les protagonistes
- un peu moins cliché
- Plus profond sur les thématiques abordées
Conclusion :
Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, c’est ce jeu qui te regarde droit dans les yeux et te dit :
“on garde tout… mais en mieux.”
Et dans les faits, c’est exactement ça.
Pas une révolution. Pas un choc.
Mais un énorme upgrade en qualité de vie et en profondeur.
- Si t’as aimé le 2 → tu signes direct !
- Si t’aimes optimiser → prépare-toi à disparaître pendant 80 h, (ou + de 90…)
Le problème ?
C’est aussi le premier épisode où la formule commence à montrer ses limites.
Parce qu’à force d’améliorer sans vraiment transformer, une question finit par s’imposer :
jusqu’où peut-on tirer une formule sans la renouveler ?
Résultat :
Un jeu solide, maîtrisé, diablement efficace…
Mais qui laisse entrevoir un léger essoufflement de la série.
Et quelque part, c’est peut-être le vrai défi du prochain opus.
EN BONUS, les 5 raisons de NE PAS jouer à Monster Hunter Stories Twisted Reflection !
- Tu aimes avoir une vie sociale
Mauvaise idée. Entre les builds, les monsties et l’optimisation, tu vas ghost tout le monde.
- Tu détestes réfléchir en jouant
Ici, pas de bouton “je gagne”. Ton cerveau va bosser, se souvenir des attaques de monstres pour ne pas louper un duel… Triste.
- Tu préfères les jeux frustrants et mal foutus
Trop de qualité de vie, trop de confort… franchement suspect.
- Tu n’aimes pas t’attacher à des créatures virtuelles
Parce que oui, tu vas finir par tenir à ton Zinogre plus qu’à certains humains.
- Tu veux “juste tester 1 h”
Spoiler : tu vas lancer UNE run… et te réveiller 6 h plus tard avec la totalité des mutations de ton monstie préf et zéro regret.
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