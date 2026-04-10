Tous d’abord, je ne vais pas vous mentir, j’ai échoué… en effet quand j’ai reçu le jeu entre mes mains pour le test, j’étais soumis à l’embargo habituel. Je me suis dit parfait, tu te colles dessus une petite vingtaine d’heure et tu écris ton truc.. tu as le temps…

Une ptite vingtaine d’heures, on avait dit…

Une formule connue… trop connue ?

Spin-off RPG de la célèbre licence Monster Hunter, Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection reprend les bases posées par Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin… avec un objectif clair : corriger les défauts sans tout casser et sur ce point, mission accomplie.

Pas de révolution ici donc mais une évolution (Mutation ) dans le bon sens du terme !