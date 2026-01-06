La Police du Temps Livre 1

✍️ Auteur Jodi Taylor 📖 Nombre de pages 448 📅 Date de parution 25/09/2025 🏢 Éditeur Editions Hervé Chopin 🪙 Prix 16€ 🛒 Acheter Amazon

Résumé

Il y a bien longtemps… dans le futur, le secret du voyage dans le temps est devenu accessible à tous. Sans surprise, le monde a failli s’écrouler, car il y aura toujours des personnes mal intentionnées qui voudront changer le cours de l’Histoire. C’est ainsi qu’est née la Police du Temps, une organisation toute puissante chargée de veiller au respect de la ligne temporelle. Découvrez les débuts de Jane, Luke et Matthew (le fils de Max et Leon), les pires recrues de l’histoire de la Police du Temps. Ou très probablement trois jeunes qui pourraient tout changer…

Ce que j’en pense

La Police du Temps s’inscrit dans le même univers que les Chroniques de St Mary par la même autrice. Ne connaissant pas cette série, je n’ai cependant pas eu de problème particulier pour rentrer dans l’univers car la Police du Temps est un roman autoportant et explique de manière efficace (et assez rapide) les tenants et aboutissants de ce monde où le voyage dans le temps a été découvert. Ainsi, on apprend que la Police du Temps est une organisation créée pour surveiller que la ligne temporelle ne va pas être modifiée par des personnes mal intentionnées (étonnant non que l’humanité s’autodétruise ?). Si par le passé elle a eu un rôle très actif (et violent), elle a maintenant une activité beaucoup limitée !

C’est à travers trois nouvelles recrues que l’on va découvrir le monde de la Police du Temps. Et ce n’est peu de dire que c’est un joli groupe de bras cassés qui a été recruté ! Un gosse de riche dont le père veut se débarrasser, une fille qui a peur de tout et un jeune qui n’est rien d’autre que le fils des chefs de St Mary, l’organisme ennemi de la Police du Temps ! Un casting très prometteur et qui ne va pas décevoir. A travers leurs multiples aventures d’apprentissage (Egypte Antique, Rome, …), le trio va multiplier les situations amusantes et leurs interactions avec le reste des personnages sont vraiment drôles et attachantes. Le livre n’est cependant pas que comique et les personnages vont connaître une vraie évolution (et des situations dramatiques) au fil de ce premier périple !

J’ai adoré cette lecture pleine d’énergie et très fun ! J’attends avec hâte la suite et ça me donne envie de me plonger dans la lecture des Chroniques de St Mary !

Merci aux éditions Hervé Chopin pour l’envoi du livre !