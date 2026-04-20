The Day I Became a Bird est un jeu de type narratif développé par Hyper Luminal Games et disponible sur Nintendo Switch, PC et PS5 à partir du 16/04/2026 ! Le jeu est traduit en français.

Petite particularité, The Day I Became a Bird est une « licence » cross-média. En effet, il s’agit de prime abord d’un livre illustré à destination de la jeunesse qui va évoquer des thèmes forts comme les premiers amours, la différence et les plaisirs simples de l’enfance. Une adaptation en court-métrage a également été réalisée par Andrew Ruhemann (Love, Death & Robots).

Le jeu nous met dans la peau de Franck, un jeune garçon qui va tomber amoureux de sa camarade de classe Sylvia. Sylvia a une passion dans la vie : les oiseaux. Et elle ne prête attention à rien d’autre. Franck va donc tout faire, au cours des quatre jours qui découpent le jeu, pour attirer l’attention de Sylvia jusqu’à essaye de devenir un oiseau ! Une histoire très mignonne donc qui rappellera surement beaucoup de souvenirs aux joueurs et les replongera dans leur jeunesse !

Le jeu va se découper en plusieurs mini-jeux (puzzle, cherche et trouve, passer à travers des anneaux,…) mettant en scène Franck dans son quotidien. Les mini-jeux sont très simples (généralement à base de QTE non punitives) et peu variés mais ont le mérite de rendre le jeune joueur actif dans ce jeu narratif. Dans les différentes environnements de jeu, le joueur pourra également tenter de récupérer l’ensemble des plumes d’oiseaux cachées, ce qui demandera un peu d’exploration. Mais il pourra également discuter avec les autres enfants, ce qui ajoutera un peu de vie au jeu et vous replongera dans la naïveté des discussions enfantines.

Ne connaissant pas l’œuvre initiale, je ne suis pas en mesure d’en juger la fidélité, mais de ce que j’en ai vu, le jeu adapte visuellement le travail du dessinateur Raúl Nieto Guridi en y ajoutant de très belles couleurs pastel qui plongent immédiatement le joueur dans une ambiance cocooning et réconfortante ! C’est vraiment un plaisir pour les yeux de parcourir les différentes séquences proposées par le jeu.

L’aventure est relativement courte (entre 2h et 3h) mais saura éblouir les plus jeunes joueurs. Le jeu étant globalement répétitif et très simple, les joueurs chevronnés vont plus s’ennuyer qu’autre chose, l’histoire se destinant plutôt à un public jeune.

En tant qu’adulte, je ne suis pas la cible idéale pour juger The Day I Became a Bird mais le fond et la forme en font une œuvre totalement adaptée à un jeune public qui découvre les jeux vidéo ! Les joueurs plus âgés qui découvrent le jeu avec un enfant pourront également s’y retrouver et plonger dans des souvenirs de manière plus efficace que moi tout seul avec ma console ! Le jeu m’a cependant donné très envie de découvrir le livre illustré.