L’année 2023 a été riche en jeux de simulation de vie à la ferme, notamment avec l’arrivée de Fae Farm ou encore Story of Seasons. Pourtant, un en particulier a retenu notre attention, il s’agit de Paleo Pines.

Développé par Italic Pig et Modus Games, Paleo Pines est sorti pendant le dernier trimestre de 2023 sur plusieurs plateformes, notamment sur PC, Nintendo Switch et consoles Xbox et Playstation.

» Bienvenue à Paleo Pines, une île charmante connue pour ses sympathiques dinosaures, ses habitants excentriques et son passé mystérieux. Ici, l’évolution a pris un chemin différent, créant un monde dans lequel humains et dinosaures cohabitent en harmonie ! Partez avec Lucky – votre compagnon dinosaure – pour découvrir les secrets de l’île et découvrir de nouveaux dino. Votre arrivée sur l’île est accueillie avec une curiosité amicale par les habitants de la ville qui vous aideront dans votre quête (et pourraient vous donner plus de travail !). Avec Lucky, construisez un ranch prospère, aidez les villageois, liez-vous d’amitié avec d’adorables dinosaures et découvrez l’histoire perdue de l’île pour construire votre confortable sanctuaire de dinosaures. «

Paleo Pines, de retour aux dinosaures…

Dans Paleo Pines, les dinosaures sont de retour. En effet, ils sont mêmes nos compagnons au quotidien. L’objectif principal de Paleo Pines semble être le suivant : apprivoiser l’ensemble des espèces de dinos présent dans ce vaste monde ouvert ! L’introduction du jeu nous met directement dans le bain, avec le petit tutoriel ainsi que la présentation de l’interface du jeu et des différentes tâches réalisables ! Parmi celles-ci, nous pouvons citer la cultivation fermière ( logique, dans un jeu de farming ! ), la décoration et l’aménagement de notre petit bout de terrain ou encore l’apprivoisement de notre parasaurolophus Lucky, notre meilleure amie dès le début de l’aventure !

La mécanique du jeu n’est vraiment pas inédite, on connaît une multitude de titres dans le même genre, il est difficile de facilement ce renouveler dans ce domaine. Toutefois, la thématique des dinosaures m’a vraiment apporté une sensation de renouveau, et j’ai vraiment appréciée mon expérience de jeu sur Paléo Pines. Tandis que la présence des dinosaures apporte un véritable » quelque chose » à ce jeu, la présence de nos voisins humains me semble relativement inutile. En effet, les interactions avec ces derniers sont très limitées, et je trouve cela quelque peu dommage, étant donné qu’ils auraient pu ajouter un véritable fond à notre aventure à Paléo Pines !

J’ai passé environ 20h sur le jeu, en prenant le temps d’explorer la carte en monde ouvert, en me retrouvant quelques fois face à des murs invisibles, en réalisant les diverses missions qui s’offraient à moi ou encore en apprivoisant des dinos solitaires. Et pourtant, je ne suis pas encore arrivée à bout de l’aventure ! Ce jeu offre une multitude de possibilités, c’est très plaisant !

Dans l’ensemble, je ne retiens pas beaucoup de points négatifs sur les mécaniques du jeu en lui-même, je suis toujours aussi adepte de ce genre de petit jeu, même si l’histoire n’est pas si développée que cela en a l’air lors des premières heures de jeu ! Cependant, certains aspects techniques m’ont un peu déçue. En effet, initialement conçu pour jouer sur PC, celui-ci se décline sur diverses consoles. J’ai observé plusieurs déceptions des joueurs sur Nintendo Switch, j’ai espéré mieux sur une plus grosse console telle que la PS5, toutefois, le jeu n’est pas au meilleur de sa forme. En effet, je constate plusieurs bugs, assez récurrent et un manque cruel de précisions, notamment pour placer des objets ou autre. Il apparaît clairement que le jeu est optimisé pour PC.

En conclusion, nonobstant quelques petits défauts qui semblent techniques, l’expérience de jeu est vraiment appréciable. Dans une ambiance relaxante, aux côtés de dinosaures tout mignons, ce simulateur de vie à la ferme correspond tout à fait à mes attentes et semble avoir un bel avenir devant lui !