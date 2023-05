Je remercie Nadia des éditions Hugo Thriller pour la découverte de ce nouveau roman!

Résumé du livre.

Marcel Marchand, excentrique espion des services secrets français, est assassiné par des agents de la CIA dans l’immense réserve d’accessoires d’un célèbre théâtre de New York : le Edmond Theater.

Avant de mourir, il a eu le temps de dissimuler, dans le fatras de décors et accessoires de scène, un mystérieux objet que la CIA comme la DGSE veulent récupérer.

Suspectant que l’identité de nombre de leurs agents est tombée entre les mains des renseignements américains à cause de cet espion décédé soupçonné de trahison, les services secrets français veulent envoyer un inconnu hors du circuit pour récupérer l’objet caché. Or, Marchand a eu le temps de griffonner un nom avant de pousser son dernier soupir : « Boloren ». Comme le nom de cet ancien flic, Hugo Boloren, qui s’ennuie dans sa formation de zythologue (« c’est comme œnologue mais pour la bière ») dans un petit village de montagne.

Le colonel Grosset, haut gradé de la DGSE et cousin de l’ancien commissaire d’Hugo Boloren, va donc le convaincre de partir à New York, de s’infiltrer dans le Edmond Theater, d’identifier et de récupérer l’objet caché. Et même si le colonel Grosset lui rappelle que sa mission se limite à retrouver l’objet caché et le rapporter en France, la petite bille qu’Hugo a dans la tête lui souffle de regarder plus loin. Alors qu’au milieu de ces brouillards, la tragédie rôde, prête à frapper Hugo Boloren de plein fouet.

Mon avis.

Je retrouve Victor Guilbert au coeur d’une troisième enquête, qui se déroule en plein New-York, dans le milieu du théâtre français.

Ce roman est un page-turner captivant qui m’a tenu en haleine du début à la fin. Guilbert a une plume efficace et un sens aigu du suspense, ce qui rend la lecture de ce roman très agréable.

Les personnages sont bien développés et l’auteur réussit à maintenir un rythme soutenu tout au long du roman. Les rebondissements sont nombreux et imprévisibles, ce qui donne une dimension supplémentaire à l’intrigue.

L’auteur maintient le suspense tout au long du roman. Il révèle lentement les différentes pièces du puzzle. Chaque page est remplie de tension et d’anticipation, et je n’ai pas pu m’empêcher de tourner les pages pour découvrir la fin de l’histoire. De plus, j’aime beaucoup retrouver cet aspect d’humour que Victor Guilbert apporte toujours à ces enquêtes!

Dans l’ensemble, j’ai beaucoup aimé ma lecture, j’ai adoré enchaîner les chapitres pour connaître la suite à tout prix! Je le recommande aux amateurs de polar et d’enquête!