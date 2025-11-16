Comme chaque année, Just Dance revient avec un nouvel opus et Just Dance 2026 ne déroge pas à la règle : cette édition marque un tournant majeur avec l’arrivée du mode Caméra, permettant enfin de danser les mains libres sans tenir son téléphone. Accompagné d’un nouveau mode Party pour des sessions programmées en groupe et d’une sélection de 40 chansons variées, Just Dance 2026 semble prêt à conquérir les pistes de danse et les repas de fin d’année.

Disponible depuis le 14 octobre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Xbox Series, le jeu promet une expérience transformée. Mais cette nouveauté technologique rend-elle vraiment le jeu meilleur ?

Qu’est-ce qui change par rapport à Just Dance 2025 ?

Comme évoqué un peu plus tôt, la grande révolution de Just Dance 2026 c’est ce mode Caméra. Pour y accéder, il suffira de télécharger l’application “Just Dance Controller”, de poser votre téléphone sur votre meuble TV, puis de faire détecter la caméra de votre téléphone sur votre silhouette et ainsi vous pourrez ensuite danser les mains libres !

Fini l’époque où vous deviez tenir votre téléphone en main tout en effectuant les chorégraphies ! La caméra détecte vos mouvements avec une précision satisfaisante, résolvant enfin le problème historique rencontré depuis la disparition de la Kinect et de la PlayStation Move.

Le deuxième changement notable est l’introduction du mode Party, un nouveau mode convivial pensé pour les sessions entre amis. Vous définissez une durée (15, 30 ou 60 minutes) et un niveau de difficulté, et le jeu enchaîne les chansons automatiquement avec des défis spéciaux et des effets visuels amusants, comme des éléments interactifs à frapper pour marquer des points. Oui un semblant de Mario Party sauce Just Dance !

Les modes Coop locale, Entraînement et Défi sont toujours au rendez-vous, permettant de jouer jusqu’à six joueurs.

Quelle est la song list de Just Dance 2026 ?

Qui dit nouveau Just Dance dit nouvelle song list, et pour l’édition 2025 nous ne sommes pas déçu. Si vous êtes un(e) little monster (fan de Lady Gaga), aimez la Kpop, ou les années 70 (avec Born to be Alive), alors vous allez être ravi ! Ubisoft a rassemblé une sélection particulièrement variée de 40 chansons :

Abracadabra – Lady Gaga

All Star – Smash Mouth

Anxiety – Doechii

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Azizam – Ed Sheeran

Big Bad Frog – Austin & Colin

Bluey Medley – Bluey

Born to be Alive (Reborn Version) – Patrick Hernandez

Chichika – MariaDennis ft. METAMAMI

Counting Stars – OneRepublic

Cry Baby – Melanie Martinez

Don Raja – Su Real et DISTORT

Don’t Go Breaking My Heart – Lulu & Levon

Drip – BABYMONSTER

Feather – Sabrina Carpenter

Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Houdini – Dua Lipa

Hung Up – Madonna

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen

It’s OK I’m OK – Tate McRae

Kitipo – Dixson Waz, La Tukiti, Amenazendel

La Bamba – The Sunlight Shakers

Louder – Don Elektron & Derek

Love Again – Dua Lipa

Messy – Lola Young

Moonlight – Aileen-O

Pop Muzik – M & Robin Scott

Prehistorock – Ricky Stone

Rockin’ Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and the Elves

Say Cheese – Paul Russell

Show Me What You Got – Boomborg

Sokusu – Wanko Ni Mero Mero

Spin Your Love – Kevin J Simon

Strangers – Sigrid

Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis

Viva la Vida – Coldplay

We Just Begun – Stush & WOST

Zombieboy – Lady Gaga

Les collaborations de Lady Gaga sont particulièrement à l’honneur avec deux titres. Vous retrouverez des tubes incontournables comme Hung Up﻿ de Madonna ou Girls Just Want to Have Fun﻿ de Cyndi Lauper, aux côtés de hits récents comme Good Luck, Babe!﻿ de Chappell Roan ou Feather﻿ de Sabrina Carpenter. La sélection inclut aussi des surprises originales : une médley inspirée de la série Bluey﻿, du K-pop avec Drip﻿ de BABYMONSTER, et même une chanson exclusive au jeu, Sokusu﻿]. Si vous possédiez les éditions précédentes, vous garderez accès à toutes les chansons de ces jeux.

L’abonnement Just Dance+ donne accès à des centaines de chansons supplémentaires (24,99 € par an), et une première année est incluse avec l’édition Ultimate.

Pourquoi jouer à Just Dance 2026 ?

Tout d’abord nous allons vous parler des forces de ce nouvel opus Just Dance:

Très clairement, ce nouveau mode Caméra reste le point fort principal. On peut enfin réellement danser, et aussi expérimenter Just Dance en mode scoring ou juste pour apprendre la chorégraphie et ça c’est un gros plus comparé aux anciennes contraintes de manette ou de téléphone en main.

On peut également souligner la qualité des vidéoclips ! Chaque chorégraphie bénéficie d’une production remarquable, comme celui de “Bluey Medley by Bluey” qui reproduit l’esthétique exacte de la série éponyme !

De plus l’interface a aussi monté en gamme, et la polyvalence des modes de jeux, crée une certaine rétention vers une rejouabilité infinie ! Mode solo pour l’entraînement, mode Entraînement pour le workout, mode Party pour programmer des sessions, ou mode Défi pour affronter les joueurs mondiaux. Le mode Coop locale permettant jusqu’à six joueurs adapte l’expérience à chaque contexte social.

Surtout que le setup avec et les contrôles ont radicalement progressé. Just Dance Controller fonctionne sur iOS (14.4+) et Android (9+), synchronisant parfaitement avec la console via un simple code d’appairage Wi-Fi.

Mais quelques limites et faiblesses perfectibles

Le mode Caméra présente une limitation notable : il n’est disponible que pour les sessions en solo. Si vous rêvez de jouer en coopératif sans tenir votre téléphone, vous pouvez dire aurevoir à votre crew: l’option n’est pas possible.

La stabilisation du téléphone peut s’avérer problématique. Bien que certains parviennent à maintenir leur smartphone stable avec des livres, vous devrez probablement investir dans un support téléphonique dédié. Nous avons dû s’y reprendre plusieurs fois et plusieurs minutes avant que cela fonctionne de notre côté et surtout avec un grand espace dégagé. A ceux qui ont un petit salon, il vous faudra peut-être trouver d’autres solutions.

Autre sujet : la permissivité du système de scoring: même avec des mouvements approximatifs, vous obtenez des « Good » voire des « Perfect ». Cette clémence ludique retire un peu du challenge pour les joueurs en quête de difficulté technique.

En conclusion ce Just Dance 2026 ?

Just Dance 2026 prouve une fois de plus pourquoi la franchise reste incontournable dans l’univers des jeux de danse. Il remplit plutôt bien son contrat pour vos soirées entre amis endiablées, pour allier plaisir et activité physique ludique, pour ceux qui ne supportent plus l’ère des manettes envahissantes !

Le mode Caméra révolutionne réellement l’expérience en libérant les joueurs des contraintes technologiques. Entre innovation technologique et sélection musicale variée, l’édition 2026 offre une expérience complète et accessible à tous. Un jeu qui mérite sa place dans vos prochaines soirées de fin d’année (et plus encore!), que vous soyez danseur chevronné ou simple amateur de fun entre amis.