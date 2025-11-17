Bienvenue, chasseurs de l’ARC ! Bon ok, on est pas sur Borderlands, mais le clin d’oeil probablement involontaire m’a bien fait sourire en découvrant le jeu il y a quelques mois. Et honnetement, j’ai absolument pas le temps à passer sur des jeux multi, ca c’était avant, quand je passais quelques dizaines d’heures sur Destiny 1&2 ou The Division 1&2, entre autres. Mais malgré tout, Arc Raiders fait beaucoup parler de lui depuis quelques semaines, et m’intriguait au plus haut point, j’ai décidé donc de sacrifier quelques dizaines d’heures sur le titre pour découvrir également le genre spécifique d’extraction shooter.

Arc Raiders est développé par Embark Studios déja à l’oeuvre sur The Finals, un fps multi sorti en 2023.

Extraction Shooter, qu’est ce que c’est encore que ce truc ?

Je vais essayer de vous faire comprendre la différence avec des looters shooters, et autres jeux qui ont forcément des similitudes. Dans le cas d’Arc Raiders, l’humanité est confiné sous terre, car les robots de l’ARC sont maitres de la surface de la planète, et represente une menace mortelle pour l’humanité. En tant que Raiders, vous incarnez les quelques humains assez fous pour sortir et essayer de récupérer un maximum d’objets et ressources pour continuer à vivre sous terre.

Arc Raiders propose des parties de 30 minutes maximum, durant lesquelles vous pourrez jouer seul ou en escouade de 3 joueurs maximum, rempli automatiquement par le matchmaking (ou par un groupe d’amis si vous avez des connaissances qui ont le jeu). Durant ces 30 minutes, vous devrez explorer les quelques cartes du jeu (moins d’une dizaine au moment ou j’ai écris l’article, mais avec des variantes jour/nuit pour certaines) qui se débloqueront rapidement après vos premières parties. A vous de jeter un oeil à la carte, et de rejoindre les différents secteurs encadrés par des couleurs rouge, ou orange, selon la rareté des objets à trouver dans la zone en question. Une fois dans le niveau, vous aurez donc toute la liberté d’aller où vous le souhaitez, et de prendre les risques pour fouiller un peu partout et ramener au sous sol un magot plus ou moins important.

Votre personnage en vue tps pourra donc marcher, courir, s’agenouiller pour avancer discrétement, et éviter les ennemis ARC qui patrouillent à l’extérieur, mais également à l’intérieur des batiments. Vous trouverez un peu partout des éléments à fouiller, demandant plus ou moins de temps pour le faire, sachant qu’en plus une fouille commencée, les objets contenus apparaissent au compte goute, vous demandant de sacrifier quelques secondes à la merci des ennemis. La fouille peut s’enclencher de manière simple à côté d’un casier, ordinateur, placard, et autres, mais aussi avec des éléments qui nécessitent d’être forcés avant de laisser apparaitre son contenu. Chaque Raider est équipé par défaut, d’une sorte de pied-de-biche, qui sert donc à forcer ces éléments, mais également des portes qui confinnent certaines piéces du niveau. Cela n’est pas sans faire beaucoup de bruit, et demandant plusieurs longues secondes parfois pour arriver à ses fins. Autant vous dire que c’est également loin d’être discret.

Côté bestiaire, les robots ARC sont prêt à en découdre, et il n’est pas rare de vous faire submerger par une horde d’ennemis dès que vous vous ferez reperer, surtout en extérieur. Le jeu vous invite donc à être très prudent, et à observer le ciel, car nombre d’entre eux sont des adversaires volants qui scanne les alentours et alertent leurs collègues si besoin. Entre les ennemis lents mais qui sont capables de vous tuer en deux missiles, et les plus rapides qui vous suiveront parfois dans les batiments, il faudra donc être bien équipés, ou être prêts à vous réfugier à l’abri d’un batiment si vous souhaitez vous battre sans mourir rapidement. Au sol, les ennemis seront bien plus imposants, avec des énormes araignées mécaniques qui bondissent vers vous, voire même des gigantesques reines ARC entourés d’autres robots, qui à mon humble avis ne sont qu’a approcher après avoir passé beaucoup de temps sur le titre, avec un niveau elevé et des armes rares surpuissantes. Dans les batiments, plusieurs ennemis seront aussi présents, avec des caméras qui alerteront les robots alentours de votre présence – que l’on peut détruire cependant – mais aussi beaucoup d’autres menaces. Cousines des araignées géantes, des miniscules araignées mécaniques seront également présentes pour vous sauter dans le dos et vous faire baisser votre vie progressivement avant de vous en débarrasser (privilégier le corps à corps, elles sont rapides). Enfin des BB8 sans tête, viendront également vous rejoindre en roulant, pour vous exploser à la tronche, ou vous balancer une pluie de feu. Cela va sans dire que vous allez prendre des réflexes de survie assez rapidement, rien qu’en entendant les bruits environnants, entre le bourdonnement des « guepes » aeriennes, des bruits de roulade, ou des cliquetis des pattes des araignées ARC.

On en oublie pas que le jeu est également 100% multi et pvp, et que les ARC ne sont pas forcément les plus problématiques à gérer dans le jeu. Les autres joueurs peuvent donc à n’importe quel moment vouloir vous faire la peau, car ils peuvent fouiller et voler tout le contenu de votre cadavre fumant. Et croyez moi, il y a une partie des joueurs sans scrupule qui vous feront regretter de venir jouer à Arc Raiders. Entre ceux qui vous shoot sur un point de spawn sur lequel vous venez à peine d’arriver, pendant que vous consulter votre carte pour trouver un objectif, ou que vous fouillez un élément du jeu. Il va de soit également que si vous explorer une zone avec du contenu rare, les adversaires humains seront plus proprice à venir vous assassiner, surtout quand le compteur des 30 minutes approche de la fin, souvent annonciateur d’un sac à dos bien chargé. L’avantage ici des escouades de 3 joueurs prend tout son sens, avec la possibilité de réanimer ses coéquipiers avec l’équipement adéquat, dans un temps certe limité bien sur. Cependant l’humanité n’est pas complétement perdu, et pour le moment j’ai rencontré beaucoup plus de joueurs utilisant l’expression dans la roue de dialogue rapide « don’t shoot » pour exprimer le souhait de ne pas vous attaquer, et de ne pas se faire buter en passant. Clairement, l’expression « don’t shoot » est vite devenue le « bonjour » par défaut dans le jeu !

Pour vous expliquer les 30 minutes, rien de plus simple. Vous devez être parti avant la fin du décompte, sinon c’est game over direct. Sur chacune des cartes du jeu, vous avez plusieurs points d’extraction, representés par des bouches de métro, des bunkers cachants des ascenseurs souterrains, ou des tunnels. Certains d’entres eux peuvent être deverrouillé par des objets spéciaux, trouvable dans les niveaux, mais aussi vendus par les marchands. Les autres, nécessiteront d’activer une console d’ordinateur proche, et d’attendre une bonne quinzaine de secondes pour pouvoir vous réfugier à l’intérieur des rames de métros, des ascenseurs, ou d »un tunnel. Une fois encore, vous devrez ensuite activer une autre console, qui vous permettra enfin de quitter le niveau. Dans ce délai imparti, personne ne se met en pause, et il est fortement recommandé de vous planquer dès l’activation de la première console, car l’environnement devient bruyant et visible avec des girophares et des alarmes qui vont vite alerter les ARC et autres joueurs proches. La encore vous pouvez mourir très proche du but, même si il vaut mieux que ca soit un robot ARC qui vous mette à terre, car vous aurez la possibilité de ramper jusqu’a la seconde console, en toute immunité, et de vous enfuir malgré tout. Les humains, eux, ne vous laisseront pas de répis, et vous achéveront sur place, sans possibilité de vous enfuir. Une extraction réussi vous octroiera des bonus supplémentaires. Et dans tout les cas, réussi ou non, mort ou vivant, vous obtiendrez toujours un minimum de points d’expérience à la fin d’une partie.

Dans votre inventaire, limité en place, vous pourrez emporter tout un tas de contenu, des armes comme des munitions, des kits de soins, de recharge de bouclier, des reliques humaines pouvant être revendues à prix d’or, ainsi que des éléments souvent HS, mais recyclable en ressources en tout genre. Avant chaque run, vous accéderez à votre base, avec des marchands vous proposant un équipement varié, qui deviendra plus fourni en montant votre personnage de niveau. De même, vous avez à votre disposition votre propre piéce pour y ajouter divers ateliers de fabrication, pour fabriquer vous même l’équipement nécessaire pour vous rendre plus résistant. Cela vous permettra d’entamer un nouveau run, avec plus de chance de réussite, certains équipements vous donnant même un emplacement spécial dans lesquels vous pourrez placer un objet particuliérement rare, qui sera automatiquement récupéré quelque soit le résultat de votre run.

Parce que oui, il faut le savoir, il vaut mieux parfois savoir rester prudent, et pas trop gourmand, et faire plusieurs petits runs de quelques minutes, plutot que d’attendre d’être chargé comme des mulets et de toute perdre avant de pouvoir s’extraire. Parce que oui, une fois encore, le compteur de temps à zéro, ou une mort dans le jeu, vous fera perdre l’intégralité de votre équipement. Pas seulement, celui que vous avez récupéré en fouillant le niveau, mais aussi, votre sac à dos, bouclier, pistolet et fusil, trousses de soins, recharge de bouclier, etc… TOUT ! Et c’est la que le jeu devient parfois frustant, surtout après les quelques minutes de préparation parfois nécessaires, pour démanteler vos objets, en fabriquer d’autres, améliorer vos armes, les équiper d’accessoires, et partir au combat, pour vous faire éliminer 30 secondes après par un joueur humain qui a cru intelligent de tuer un autre joueur qui venait d’arriver sur la map. Alors certes, ce comportement permettra de looter quelques objets parfois interressants, mais n’aura pour la plupart du temps que peu d’intêret au vu du contenu vide de notre sac.

Enfin, pour terminer avec mon petit tour sur le titre, en déja une quizaine de jours, des évolutions avec du contenu supplémentaire à été ajouté au titre, apportant encore un petit plus niveau intêret. Car passé le côté basic et répétitif des runs de 30 minutes à looter et à s’extraire, le jeu s’efforce malgré cela de vous donner envie d’y revenir. Un arbre de compétences vous apporte déja le petit côté RPG nécessaire à notre intêret, même s’il améliorera principalement nos capacités d’endurance, vitesse, fabrication, et fouille, et pas directement nos stats qui resteront les mêmes pour un nouvel arrivant que pour le vétéran dépassant plusieurs centaines de jeux. Les marchands vous proposeront également des quêtes, qui pourront être réalisés en solo, mais aussi en escouade, parfois même réalisé par vos coéquipiers sans que vous ayez bougé le petit doigt. Un petit effort devra être fait cependant pour la clareté de certaines d’entre elles, car on ne comprends pas toujours tout de suite ce que l’on doit faire, et surtout à quel endroit se rendre pour y arriver, malgré quelques indices fournis. Enfin un systéme de récompense avec du contenu ingame, et cosmétique a également été mis en place, qui s’active avec vos points d’expérience.

Don’t shoot !

ARC Raiders est fun, avec un côté multi parfois frustant mais aussi terriblement addictif. Les sensations de gunfight sont bien présentes et les maps du jeu sont suffisament variées et distinctes pour pouvoir y passer des heures. On peste parfois en pvp contre des autres joueurs qui n’ont pas toujours bien l’intelligence de comprendre que le loot est primordial, et que tuer un adversaire humain n’apporte pas énormement de choses, mais ca fait partie du titre, et ca reste malheureusement bien representatif de l’humanité dans ce bas monde. On adore les quelques parties effectués en escouade, avec une bonne ambiance, et des joueurs toujours prêt à s’entraider. Le jeu est de plus plutot joli, avec une bande son de qualité, d’autant plus pendant les combats où l’on repére bien les ennemis dans notre espace de jeu. Personnellement, je pense que le titre est bien parti pour avoir un succès grandissant, et on imagine bien que les développeurs vont apporter du contenu en continu pendant les prochains mois, voire années si le titre se développe aussi bien qu’il semble parti actuellement.

Pour illustrer le test en mouvement, retrouvez une session de jeu en solo et en multi dans le let’s play suivant :