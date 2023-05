Mighty Mothers, un manga de Karasuyama Eiji débarqué en France en 2021 chez Mangestu viendra se conclure en juillet avec son troisième et dernier volume.

Le jour, Akane Honjo est une mère célibataire essayant tant bien que mal de s’occuper de son enfant. Mais la nuit, Akane se transforme en une redoutable mercenaire, donnant tout ce qu’elle a pour lutter contre l’injustice et la misère.

Nous retrouvons un manga mélangeant espionnage, clans ou encore le trafic d’êtres humains. Les thèmes abordant sont très intéressant et très bien développé.

J’ai été attirée par le résumé: une mère qui combat le crime la nuit secrètement, forcément ça attire l’oeil.

Dans son ensemble, le manga est très bien construit, tant sur l’aspect scénario que sur l’aspect dessins, ils sont très agréables visuellement et le travail reste remarquable. L’intrigue principale du scénario est parfaitement construite, on a un réel suspens qui est posé et qui attends d’être dénoué.

Dès les premières pages, l’intrigue nous plonge dans l’histoire. L’histoire est très surprenante aux premiers abords, mais voir des femmes, des mères qui se battent pour défendre les plus démunis, les plus opprimés c’est un véritable vent de fraicheur. De plus, l’action est parfaitement dosé, ce n’est ni too much, ni trop peu.

Ensuite, concernant les personnages, je me suis beaucoup attachée à Akane, notre héroïne. Celle-ci est vraiment construite, les petits détails ont étaient réfléchis. Je rajouterais également que les personnages secondaires n’ont pas été négligés: chacun à sa place dans cette histoire prenante!

Le format de 3 volumes est vraiment un point fort, d’autant plus que ça se lit très rapidement et très facilement tellement on est happé par l’intrigue et le récit! En bref, je le recommande fortement ( à un public averti toutefois ), vous ne serez pas déçu par cette petite trilogie.