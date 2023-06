Vous êtes commerçant et cherchez à offrir à vos consommateurs une expérience client supérieure ? En plus de vos produits, l’emballage joue un rôle primordial dans la façon dont vos acheteurs perçoivent votre entreprise. C’est pourquoi Cenpac, l’un des leaders de l’emballage professionnel, propose des solutions innovantes qui transforment chaque achat en une expérience mémorable. On vous en parle juste ici.

Pourquoi opter pour les sacs kraft ?

Si vous ne les utilisez pas déjà, vous vous demandez sûrement ce que ces emballages de plus que les autres. Le sac kraft a de nombreux avantages qui permettent de protéger vos produits et leur environnement. Il est fabriqué à partir de papier kraft, un matériau résistant et naturellement doté de propriétés de barrière contre l’humidité ou encore la graisse. Cette barrière protège les aliments des influences extérieures tout en permettant une circulation d’air adéquate. Un petit croissant un peu gras dans un sac kraft épargnera les sièges de voiture de vos clients de tâches de gras sur le retour de la boulangerie par exemple. Ils vous en remercieront !

Les sacs kraft sont fabriqués à partir de fibres de bois renouvelables et sont biodégradables. Par conséquent, ils sont considérés comme une option plus écologique par rapport aux sacs en plastique traditionnels. Opter pour des sacs kraft témoigne de l’engagement de votre entreprise envers la durabilité environnementale.

Des sacs kraft pour tous vos besoins

Cenpac offre une gamme complète de sacs kraft répondant à toutes les exigences professionnelles. Que vous ayez besoin de sacs pour des produits légers ou des articles plus lourds, pour une utilisation quotidienne ou des événements spéciaux, vous trouverez chez Cenpac la solution idéale. Des emballages pour bouteilles à ceux dotés de poignées pour des ventes à emporter, leurs sacs kraft se distinguent par leur qualité et leur durabilité.

Ils peuvent ainsi être adaptés en fonction de votre activité (primeurs, cave, boulangerie). Ils proposent même des sacs avec illustrations spéciales imprimées pour les primeurs et avec le label Agriculture Biologique. Avec Cenpac, chaque sac kraft devient une véritable vitrine de votre professionnalisme et de vos engagements.