Fort Trouillard T01 de KarinKa et Cécile

Comme tous les ans, Malo va passer ses vacances en famille dans un vieux fort délabré. Comme tous les ans, Malo va passer ses vacances à avoir peur de tout puisqu’il est extrêmement trouillard ! Le bateau ? Ca fait peur ! Les araignées ? Ca fait peur ! Et la situation ne va pas s’arranger quand il va se mettre à voir des fantômes qui vont le choisir comme Grand Chambellan …

Ce premier tome de Fort Trouillard (série scénarisée par KarinKa) est donc plutôt humoristique et les péripéties s’enchaînent pour Malo et ses compagnons (humains et fantomatiques !). La BD est composée de scènes courtes (de 1 à 4 pages) qui font évoluer une histoire principale. Une histoire qui semble cacher quelques secrets (notamment sur le père de Malo) qui seront probablement explorés dans les futurs tomes.

Le lecteur va suivre l’évolution de ce petit garçon trouillard qui va prendre de l’assurance au fil des pages, jusqu’à se venger des petites blagues de ses amis !

Les dessins de Cécile et les couleurs vives de Ilaria Fossi arrivent très bien à représenter l’univers amusant et un peu fantastique de Fort Trouillard !

Fort Trouillard T1 est une agréable BD jeunesse. Sous couvert d’humour et de fantastique, le récit parvient à transmettre des messages intéressants pour les jeunes lecteurs, notamment sur les émotions.

Merci aux éditions Jungle et à #NetGalleyFrance pour la lecture !

Fiche récap