Martha & Moi de Morgane de Cadier

Martha & Moi est un album jeunesse d’une cinquantaine de pages qui va raconter l’histoire d’un chien dont la maîtresse (Martha) vient de mourir. Au fil des pages, le récit fait voyager le lecteur dans la ville où vit le chien et où il parcourt les différents lieux qu’il fréquentait avec Martha. Que ce soit au marché, près de la fontaine ou en haut des escaliers, les souvenirs sont présents et les bons conseils de Martha également ! C’est ainsi que le lecteur va apprendre que le vie continue malgré la tristesse et le douleur de la perte et que les émotions positives sont plus fortes que la mort !

Martha & Moi est dessiné à la gouache et c’est peu de dire que l’album est absolument magnifique. Toutes les planches sont visuellement captivantes et les couleurs sont splendides.

Martha & Moi est un magnifique album jeunesse. Que ce soit visuellement ou dans les messages transmis, c’est une réussite totale !

Merci aux éditions Grasset Jeunesse pour l’envoi du livre !

Fiche récap