Good Girl complex, dernière sortie de Elle Kennedy, la célèbre autrice de la saga Off-Campus nous fait son grand retour avec sa nouvelle saga Avalon Bay.

Résumé du livre.

Mackenzie «Mac» Cabot, 20 ans, est la fille d’un politicien. Bien que sa famille soit très fortunée, elle a, de son coté, gagné aussi beaucoup d’argent avec une application qu’elle a lancée pour les millénniaux et les jeunes de la génération Z. Elle passe un accord avec sa famille pour pouvoir prendre une année sabbatique afin de développer son entreprise, mais elle devra d’intégrer le Garnet College à la fin de cette année. Elle a un petit ami, Preston, que ses parents adorent.

Cooper Hartley, la moitié des jumeaux Hartley, a toujours vécu autour de Garnet College où se croisent touristes et des étudiants. Sans famille, Cooper ne peut compter que sur lui-même et sur son frère jumeau, Evan. Après une violente altercation avec Preston au bar local, qui s’est soldée par son licenciement, Cooper est déterminé à se venger. Il va courtiser la petite amie de Preston, Mackenzie.

Mon avis.

Good Girl complex est un dual POV, comme Elle Kennedy adoré le faire. Ici? Mackenzie, une jeune femme issue d’une famille aisée, voire très aisée débarque à Avalon Bay, bien décidée à achever son cursus universitaire tout en étant une Business Woman. Cooper quant à lui est un natif d’Avalon Bay, et bien différent des gens qui résident ici ou fréquentent l’université: il travaille dur, et enchaîne pleins d’emplois pour s’assurer de boucler les fins de mois avec son frère jumeau.

Quand Cooper se met en tête de se venger du riche petit ami de Mackenzie c’est le drame: il tombe amoureux.

Good girl complex est avant tout une histoire de revanche. J’écrivais récemment que ce genre de plot twist me manquait: je suis servie.

D’apparence, ce roman paraît long, mais comme toujours, Elle Kennedy nous fait faire défiler les pages à une vitesse phénoménale.

Ce n’est pas un coup de cœur, sûrement à cause de quelques événements assez prévisibles. Toutefois, ce roman reste une bonne romance à la Elle Kennedy et c’est tout bonnement agréable à lire.

Les chapitres sont courts et s’enchaînent très rapidement, on retrouve vraiment la fluidité de la plume de Kennedy. On est vraiment dans une ambiance assez estivale, et c’est agréable à lire en été. C’est une romance rafraîchissante.

Je le recommande sans hésitation aux amateurs de romance, et surtout si vous découvrez Elle Kennedy : foncez, vous ne serez pas déçus.