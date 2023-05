⭐⭐ Note : 1.5 sur 5.

Hawaii, une alerte au missile pousse une bande d’amis à révéler tous leurs non-dits sous la pression, seulement, il s’agissait d’une fausse alerte …

Un sentiment de déjà vu

Le thème de la discorde au milieu des groupes d’amis a déjà été régulièrement mis en scène ces dernières années, comme il y a seulement quelques semaines avec le film « Ma Langue au Chat »

Et d’ailleurs ici, rien de nouveau sous le soleil, sous la pression le groupe se déchire à coup de déclarations, de révélations et de trahisons.

La bande d’amis est composée de profils tous différents mais clichés, qui ont bien sûr amenés leurs adolescents relous.

Finalement tourné à La Réunion plutôt qu’à Hawaï en raison de la crise du Covid, le plus gros du film consiste à regarder ces quadragénaires dérailler et tenir des discours incohérents après avoir volé l’herbe de leurs enfants.

Le reste du temps ils se chamaillent, et ça ne va pas beaucoup plus loin.

De bonnes intentions qui ne suffisent pas

Pourtant, le casting était prometteur avec Manu Payet, William Lebghil ou encore Bérénice Béjo.

Le plus appréciable de ce film, sorti en salle le mercredi 10 mai, fut la narration de fond par Thomas (Manu Payet), qui donne un peu de corps à l’histoire.

Même si la fin rattrape un peu la chose avec une réflexion plus poussée et une morale assez jolie et intéressante, l’ensemble peine à convaincre et reste largement superficiel.

Si vous êtes restés sur votre faim, découvrez les sorties cinéma de la semaine du 17 mai !