Stephanie Garber revient en France chez De Saxus et nous plonge dans l’univers incroyable de Caraval.

Résumé du livre.

Jusqu’où seriez-vous prêts à aller pour être heureux à jamais ?



D’aussi loin qu’elle se souvienne, Évangéline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses… jusqu’à ce qu’elle apprenne que l’homme de sa vie est sur le point d’en épouser une autre.

Mon avis.

Issu de la fameuse saga Caraval, un univers fantasy et magique, on retrouve ici un des personnages secondaires de la saga initiale. Ainsi, si vous souhaitez vivre pleinement l’expérience, je vous conseille vivement de lire d’abord Caraval, et ensuite de continuer avec Il était une fois un cœur brisé, au risque de subir certains spoiler et ce serait bien dommage !

Tout d’abord, c’est un plaisir de retrouver la plume de Stephanie Garber, j’aime toujours autant sa fluidité et son sens du détail. Ensuite, concernant les personnages, je les ai trouvé très attachants, bien que Évangéline soit assez énervante dans ses choix et que notre cher Jack ne soit pas assez présent à mon goût !

J’ai été totalement emportée dans un autre univers, dans celui de Stephanie et j’ai adoré explorer davantage la carte du monde de Caraval. J’ai eu l’impression de vivre un conte de fée.

Et pour finir : le slow burn. Je dois avouer que, initialement, je ne suis pas fan à 100% des romances slow burn, toutefois, ici, dans Il était une fois un cœur brisé, j’ai trouvé ça fantastique. Ça nous permet vraiment de poser l’intrigue, le contexte, et c’est amené très délicatement, et j’ai adoré tout simplement !

En bref, ce n’est pas un coup de cœur, le personnage principal m’a vraiment agacée un bon nombre de fois, mais ça reste néanmoins une très belle lecture, et j’ai déjà hâte de replonger dans cet univers.

Je le recommande vivement aux amateurs de fantasy, mais pensez à faire un petit détour par la saga Caraval, vous ne serez pas déçus !