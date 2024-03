Quasiment 30 ans après le premier opus, et des mois de hype incroyables depuis son annonce, TEKKEN 8 pointe enfin le bout de son nez. Sorti il y a quelques semaines, Bandai Namco avait annoncé TEKKEN 8 comme mieux équilibré, plus innovant au niveau des combats, et manquant un nouveau tournant pour cette franchise. Dans quelles mesures ont-ils respecté ce pari ? Fera-t-il mieux que son prédécesseur vendu à 11 millions d’exemplaires ? Découvrez notre avis.

Graphismes

Parlons tout d’abord des graphismes, Le changement le plus notable est le passage au moteur Unreal Engine 5, avec une direction artistique aux couleurs plus vive, fluide et des visuels époustouflants ! Non seulement un soin particulier a été apporté au niveau des jeux de lumières, mais aussi au niveau des détails, ce qui donne pleinement vie à nos combats. Les personnages ont une apparence plus humaine, plus vivante, avec une peau plus détaillée et les yeux sont bien plus expressifs. Même si cela ne pourra pas plaire à tout le monde, on ne peut applaudir cette amélioration visuelle au niveau des graphismes. TEKKEN 8 est une véritable bombe.

Gameplay

Le principal nouveau mécanisme de TEKKEN 8 est le système « HEAT», dans lequel, au début de chaque tour, les joueurs reçoivent une barre complète de jauge de chaleur, autrement dit, de jauge de “HEAT”. Le HEAT peut être utilisé une fois par tour, ce qui donne aux 32 combattants du jeu une puissance supplémentaire. Pour le rendre actif, suffit d’enclencher le Heat Burst ou le Heat Engager (qui dépend des personnages)

Une fois activée, cela alimentera les personnages de diverses manières : vous pouvez déclencher un puissant Heat Smash sur votre adversaire. Ce mouvement infligera une tonne de dégâts, mais il mettra également fin instantanément à votre mode Heat. Il est donc important d’utiliser cette décision de manière stratégique. Vous ne voulez pas gaspiller votre mode Heat avec une attaque faible, mais vous ne voulez pas non plus le conserver trop longtemps et rater une occasion d’infliger des dégâts importants. Cependant, les Rage Drives ont désormais disparu et les Heat Smash les remplacent.

Vous pouvez également utiliser le Heat Dash, qui vous permet d’être de sprint beaucoup plus vite vers votre adversaire et d’exercer une certaine pression. Hé oui, le Heat peut être un excellent moyen d’obtenir un avantage en matière de santé si vous parvenez à maintenir la pression. En attaquant sans relâche votre adversaire, vous pouvez réduire sa santé petit à petit. Si vous continuez à exercer une pression, vous pouvez les forcer à commettre une erreur, ce qui vous permettra de porter un coup dévastateur. C’est l’une des caractéristiques clé du jeu « agressif » qui est au cœur des valeurs marketing du jeu.

Mais il a également ce système de chip damage: ce qui signifie que même si votre adversaire bloque vos attaques, il subira quand même des dégâts. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les dégâts causés par ces chip damage provoquent des dégâts récupérables et qu’ils ne battront pas votre adversaire.

Cette nouvelle mécanique change complètement la donne par rapport à Tekken 7, même si nous gardons toujours les Rage Art du précédent opus. TEKKEN 8 met l’accent sur un style plus offensif, plus agressif, où attaquer est récompensé.

Cela se remarque par exemple dans les combos. Une attaque réussie ouvre la porte à une série d’attaques et à une décision stratégique dans votre jeu. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez toujours attaquer, car les attaques mal chronométrées punissent ou sont de bonnes occasions pour être les contre-attaquées, mais en général, une attitude offensive dans TEKKEN 8 est plus efficace qu’une attitude d’attente. Les chopes sont d’ailleurs devenues moins faciles à s’en défaire !

Personnages et mode histoire

Street Fighter VI a commencé avec seulement 18 personnages, tandis que Mortal Kombat 1 a commencé avec 23 personnages principaux, on peut féliciter TEKKEN 8 d’avoir répondu présent avec un roaster 32 personnages, le tout saupoudré de 16 décors (12 nouveaux et 4 anciens) ! Cela représente seulement 4 personnages de moins que TEKKEN 7 (hors personnages DLC). Cela a permis d’accueillir Azucena, Reina et Victor en tant que nouveaux personnages de la série. De plus, Jun Kazama revient pour la première fois depuis TEKKEN 2 (1995), si l’on ne compte pas ses apparitions dans les jeux dérivés de TEKKEN Tag Tournament.

Quant à son mode histoire, un bref résumé de chaque jeu TEKKEN est disponible, soulignant l’histoire globale quelque peu absurde ? des premiers TEKKEN jusqu’à maintenant. L’histoire de TEKKEN 8 continue mais cette fois sans Heihachi, car il est mort dans TEKKEN 7 Jin est toujours le protagoniste, Kazuya est le grand méchant, et d’une manière ou d’une autre, ils trouvent toujours un moyen d’incorporer le tournoi King of Iron Fist dans cette histoire surnaturelle centrée autour d’un pouvoir spécial. Sans parler de diverses organisations cachées en guerre les unes contre les autres. Bref le mode histoire est assez secondaire mais est divertissant avec ses transitions impressionnantes de grands décors et de véritables combats contre l’IA. Mais cela ne justifie pas l’achat de TEKKEN 8. Ces 15 chapitres peuvent se faire sur 4 / 5 heures.



En plus d’un mode histoire, le jeu propose également de nombreux autres modes, tels que le versus (standard), multijoueur en ligne. Il y a également le TEKKEN BALL qui est une sorte de Beach Volleyball et aussi le mode arcade dont l’arcade Quest.

Mode Quête Arcade et le mode Entraînement

TEKKEN 8 a cette volonté de proposer plusieurs modes pour les néophytes de la franchise : le mode arcade quest (quête arcade) et le mode entraînement.

Dans le mode arcade, vous pouvez créer votre propre personnage sous la forme d’un avatar et voyager dans plusieurs salles d’arcade pour devenir le meilleur joueur de TEKKEN du pays. Au cours de votre voyage, votre mentor vous aidera à apprendre divers éléments de gameplay, faisant de ce mode un point de départ parfait pour ceux qui n’ont jamais joué à un TEKKEN.

Le mode arcade offre une expérience passionnante et immersive aux fans du multijoueur, en leur fournissant une plateforme pour socialiser, rivaliser et explorer le monde du jeu de manière amusante et interactive.

Quant au mode entraînement, nous étions de base très friand de celui proposé par Guilty Gear xrd depuis des années, et qui a sans doute inspiré celui de Street Fighter VI. On peut clairement dire que TEKKEN 8 a progressé sur ce volet là en s’alignant enfin sur la concurrence. Il existe dès lors plusieurs exercices sur les combos, les punitions, les différents blocages, etc. bref il est assez complet pour que vous puissiez parfaire votre personnage face à vos adversaires.

Si vous combinez le mode Arcade Quest et le mode entraînement, vous verrez sans doute la courbe de vos victoires évoluer de manière exponentielle ! Et si vous souhaitez souhaiter pousser le concept un peu plus loin, vous avez le système Ghost où les joueurs peuvent créer des versions Ghost d’eux-mêmes, une version IA de vous qui peut apprendre vos habitudes et vos schémas de combo. Vous pouvez vous battre vous-même ou aller plus loin en téléchargeant d’autres fantômes créés et développés par d’autres joueurs, offrant ainsi aux joueurs un flux infini de d’adversaires à combattre hors ligne dans l’espoir d’apprendre et d’améliorer votre jeu.

Online et micro transactions

Si l’on devait parler de quelques défauts, malheureusement, le netcode de TEKKEN 8 n’est pas toujours à la hauteur. L’expérience en ligne de TEKKEN 8 semble être un cran au-dessus de celle de TEKKEN 7, mais par rapport à Street Fighter VI et à de nombreux autres jeux de combat 2D avec restauration, on a toujours l’impression qu’il y a des choses à rattraper.

Parmi les autres nouveautés de TEKKEN 8 est la prise en charge cross-plateformes ! Il est désormais possible de jouer sur PlayStation 5 contre quelqu’un d’autre sur une console Xbox ou un PC. Si vous préférez jouer uniquement en ligne contre des adversaires utilisant la même plateforme, vous pouvez facilement configurer ça. Le gameplay multiplateforme semble agréable au début, mais pose parfois des problèmes aux adversaires sur un PC moyen à médiocre.

De plus, depuis la dernière mise à jour, l’arrivée des micro-transactions dans TEKKEN 8 est perçue d’un mauvais œil par les joueurs. Depuis le 28 février, il est désormais possible d’avoir accès à la “Boutique TEKKEN”, où il est possible d’acheter objets ou équipement en “TEKKEN Coins”. Effet de nouveauté ou choix marketing visant à payer les futurs développements de TEKKEN 8, l’avenir nous dira si les joueurs vont réellement y être réceptifs.

En conclusion

TEKKEN 8 est un jeu de combat génial, bien plus agressif et plus beau que ses prédécesseurs. Nous pouvons clairement dire que Bandai Namco a déployé beaucoup d’effort pour monter en gamme ce dernier opus de la franchise et le rendre très complet avec un maximum de contenus à proposer. Il n’a absolument pas à rougir vis-à-vis de Street Fighter VI ou encore de Mortal Kombat 1 avec ses 16 niveaux et ses 32 personnages jouables.

Nous avons adoré passer des heures à explorer les différents modes, à nous entraîner et les joueurs les plus complétionnistes vont adorer le platiner. Avec TEKKEN 8, nous avons eu l’impression que oui, le jeu a réussi à passer à la vitesse supérieure avec ce nouvel épisode qui ne se contente pas d’être une nouvelle itération, mais plutôt être une nouvelle expérience extrêmement solide et amusante qui est certainement prête pour la grande scène !

Sorti le 26 janvier 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series, êtes-vous Ready for the Next Battle ?

Promo TEKKEN 8 Launch Edition (PS5) TEKKEN 8, le nouvel opus de la légendaire saga TEKKEN

Un jeu de combat pensé pour la New-Gen

Nouvel opus, nouveaux rivaux TEKKEN 8 Launch Edition (Xbox Series) TEKKEN 8, le nouvel opus de la légendaire saga TEKKEN

Un jeu de combat pensé pour la New-Gen

Nouvel opus, nouveaux rivaux