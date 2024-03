Don’t Nod est un studio de développement de jeux vidéo français et canadien que je suis depuis leur début. Après l’intriguant Remember Me, pas dénué de qualités, même s’il présentait quelques défauts de jouabilité, le studio s’est spécialisé et a été reconnu du grand public avec des titres narratifs, comme les excellents titres de la série Life is strange que beaucoup de joueurs connaissent bien. Le sanglant Vampyr était également passé dans mes mains, et Jusant encore dernièrement, merci au Xbox Game Pass.

Tout ca pour dire que Don’t Nod est un studio qui propose des titres originaux AA, toujours assez poussés dans la narration, et laissant souvent un souvenir marquant pour ceux qui ont pu y jouer.

Le salon Paris Games Week 2023 nous avait permis de mettre la main sur plusieurs titres, Persona 3 Reload que nous avons testé il y a quelques semaines, Jusant bien sûr avec son stand qui mettait bien dans l’ambiance du jeu et Banishers : Ghosts of New Eden qui était aussi de ceux la.

La démo nous avait permis d’appréhender le jeu sur un petit quart d’heure manette en main, sur des machines de courses avec un casque vissé sur nos oreilles, autant dire dans de bonnes conditions hormis la foule autour de nous. Il est intéressant de voir aujourd’hui la différence entre nos premières impressions et le résultat final quelques mois plus tard. Pour ma part, je m’attendais à un simili Assassin’s Creed-like, avec un open world rempli de quêtes annexes.

Un couple « inséparable »

Avant de débuter sur l’histoire du jeu, il faut éclaircir tout de suite un point. Qu’est ce qu’un Banisher (ou Banisseur en français) ? Pour faire simple, imaginer une sorte d’exorciste de fantômes, et autres esprits, qui peut faire le choix entre bannir violemment un fantôme du monde des vivants, ou au contraire permettre l’élévation tout en douceur à une âme en peine. Mais les vivants ne sont pas en reste, et il leur est même possible de blâmer un humain fait de chair, ce qui revient à l’exécuter en toute impunité. Les banisseurs parcourent les terres et écument les mers pour faire le ménage et débarrasser les gens possédés ou hantés par des esprits, qu’ils n’apprécient guère.

L’histoire de Banishers : GoNE débute lors de l’arrivée de notre couple de banisseurs Antea & Red, qui ont été appelés en renfort par leur ami et collègue Charles, dans la bourgade de New Eden, en pleine Amérique de la fin du 17iéme siècle pour lever une malédiction sur la ville. Ils vont bien vite découvrir en arrivant sur place que la situation est catastrophique, que la malédiction est bien ancrée, et que leur ami est devenu un esprit tué par un cauchemar, un puissant esprit maléfique.

Pire, le couple qui partage leur vie amoureuse et leur métier, va également se retrouver séparés de la pire façon, quand Antea se fait prendre la vie à son tour par le cauchemar, et laissant Red pour mort en le jetant d’une falaise. C’est la que le jeu commence véritablement son histoire, avec un Red complètement désemparé de sa récente perte, et Antea qui refait bien vite son apparition au côté de celui-ci, mais sous une forme fantomatique. Commencera ainsi une quête pour retrouver le cauchemar et mettre un terme à sa malédiction, avec un nouveau couple hors norme, capable de se battre côte à côte tantôt humain, tantôt esprit.

Vous devrez ainsi parcourir les alentours de New Eden pour rencontrer des groupes d’habitants qui ont fuit la ville et les aider à résoudre leur problème de hantise, pour permettre de résoudre l’affaire, mais également de pouvoir faire un choix crucial pour Antea, entre élever son âme pour qu’elle repose en paix, ou effectuer un rituel de palingénésie pour la faire ressusciter dans son corps physique. Ce choix sera proposé à plusieurs reprises sous la forme d’une promesse entre les deux amoureux, et devra être nourri par vos actions dans le jeu, en élevant les autres esprits rencontrés pour aider Antea à quitter le monde, ou en bannissant les vivants et blâmant les esprits pour récupérer assez d’essence pour effectuer le rituel.

Sans spoiler, vos actions influeront sur la fin du jeu, pour différentes fins en fonctions de vos actions, et du respect de votre promesse. A vous de jouer en toute connaissance de cause.

Un open world fragmenté

Même si le jeu est sur une base d’open world, avec une carte à découvrir au fil de vos déplacements dans le monde, il faudra néanmoins être patient avant de retourner à New Eden. Le jeu se présente en fait sous forme de plusieurs « chapitres » à traverser dans un ordre assez précis, même si un choix vous est proposé à un moment dans le jeu. De même il faudra attendre de débloquer certains pouvoirs d’Antéa, pour débloquer des passages bloqués dans le jeu pour progresser plus avant.

Néanmoins, les zones ouvertes restent suffisamment grandes pour vous occuper un petit moment, sachant que le fait de se reposer à des endroits spécifiques du jeu réinitialise une partie des éléments et ennemis. En plus du scénario principal, vous pourrez échanger avec les personnages secondaires pour découvrir des nouveaux cas de hantises, et les résoudre sous formes de quêtes annexes et non obligatoires. Les cas de hantises doivent être résolus sous forme d’une « enquête », ou vous devrez trouver des objets importants à lire ou à ramasser dans des zones définies, ainsi que auprès d’échanges avec des pnjs, nécessitant parfois des allers retours, ou également d’invoquer le fantôme d’une personne à l’aide d’un rituel de Red pour l’interroger. Cela ajoute une dimension Sherlock holmes au reste du gameplay et permet de varier les plaisirs. Les résoudre vous permettra de bénéficier de point d’améliorations pour les compétences de Red & Antéa ainsi que de l’équipement supplémentaire, mais aussi d’influer sur le dénouement final en faisant votre travail de banisseur.

Comme dans tout open world, vous trouverez également un certain nombre d’objets à récolter, que ce soit des éléments de la nature, plantes, champignons, minerais etc… les pièces de monnaies, mais aussi des éléments du monde spectral chacun d’entre eux vous permettant d’améliorer les différentes pièces de votre équipement. Chaque pièce d’équipement offrira des bonus et des malus sur les stats, et il faudra réfléchir à privilégier telle ou telle pièce d’équipements à une autre pour bien équilibré votre façon de jouer, même si parfois quelques stats sont assez obscures au niveau de l’impact sur le joueur et qu’on peut actuellement pas comparé deux équipements similaires entre eux. Des boutiques et marchands dans les zones habitées vous donneront également accès aux éléments récoltables s’il vous en manque pour effectuer une amélioration, ainsi qu’à des pièces d’équipements directement disponible à l’achat pour certains.

Les capacités d’Antéa vous permettront comme indiqué plus tôt de débloquer certains passages, mais aussi de rendre visible des éléments du monde éthéré, comme des coffres ou des objets cachés qui seront ensuite récupérables par Red. Red de son côté pourra effectuer des rituels à certains endroits du monde, pour invoquer des esprits et les questionner, mais aussi invoquer des spectres et les combattre, et également passer dans un plan parallèle plus loin dans le jeu appelé le vide qu’il faudra également explorer en plus des terres de New Eden.

Le jeu a une petite dimension RPG avec des mini-arbres de compétences qui peuvent être améliorés pour chaque nouveau pouvoir d’Antéa, qui pourront impacter ses capacités mais également celles de Red, il serait cependant nécessaire de récolter des points d’attributs pour les activer, sachant que les arbres proposeront à chaque fois plusieurs choix à chaque embranchement, mais qu’un seul ne pourra être sélectionné à un instant T et désactivera l’autre (mais vous pourrez basculer sur l’autre à n’importe quel moment.

Des combats en duo

Antéa est un fantôme, mais reste tout à fait capable de se battre, et accompagne très vite Red dans ses combats contre le mal. Cependant, elle a besoin d’une énergie spectrale pour pouvoir se battre, et elle ne peut être générée que lorsque que Red se bat. En clair, il faudra asséner quelques coups avant de pouvoir faire appel à Antéa, sachant que de son côté cette énergie spectrale est considérée comme sa barre de vie, et elle s’use au fur et à mesure des dégâts reçus et de l’utilisation de ses pouvoirs. Elle peut déclencher des attaques de zone dévastatrices, des attaques téléportées, et d’autres joyeusetés, qui ont aussi un temps de recharge pour chacune d’entre elles. Une fois vidée de son énergie, elle laisse sa place automatiquement à Red qui reprend le combat, et peut donc à nouveau emmagasiner la jauge d’Antéa.

Red pour sa part se battra avec des armes de corps à corps, mais également avec un fusil un peu plus tard dans le jeu, fusil qui servira d’ailleurs aussi à dénicher des objets perchés dans les arbres. Attaque simple, attaque lourde, bannissement, esquive, blocage, il aura tout ce qu’il faut pour éliminer les hordes de spectres dans les bois et monts de New Eden.

Vous jonglerez ainsi en permanence pendant les combats entre vos deux personnages, et vous apprendrez à enchaîner les coups en passant de l’un à l’autre pour générer des dégâts dévastateurs. Vous apprendrez vite que certains ennemis sont plus vulnérables aux armes de Red, qu’aux poings et pouvoirs d’Antéa, et vice versa. Il faudra aussi être vigilant sur le champ de bataille, car les spectres n’hésiteront pas à prendre possession des cadavres environnants pour devenir des ennemis bien plus costauds à battre, sachant qu’il est donc possible de les interrompre avant que cela arrive.

Les combats se déclecheront de différentes manières dans le jeu, soit à la manière d’un ancien « Final Fantasy » d’une manière aléatoire en se déplaçant dans le monde, mais aussi lorsque Red invoque des esprits et ennemis d’élites, mais aussi dans des foyers d’activités spectrales infinies, qui vous feront combattre contre des vagues d’ennemis le plus longtemps possible pour obtenir des objets et bonus importants et qui pourront être relancés avec un niveau de difficulté augmenté à chaque run.

Parlons technique

Graphiquement, il suffit de voir les captures pour vous rendre compte de la qualité AAA du jeu, mais encore plus en mouvement avec des animations de personnages pendant les dialogues assez bluffant, et ces différents paysages montagneux et forestiers souvent assez ternes pour coller avec la malédiction qui hante les lieux, mais qui reste néanmoins très appréciable à l’œil. L’altération visuelle lorsque vous incarnez Antéa est aussi du plus bel effet, et permet de se rendre du travail colossal qu’a pu réaliser l’équipe de développeurs.

Côté bande son, les musiques sont agréables et suffisamment discrètes, et les bruitages plutôt réaliste (hormis ceux des spectres, je ne pourrais pas le confirmer 😉 ). Je suis encore plus fan du travail des doubleurs qui incarnent Antéa et Red d’une si belle manière, et qui accompagne parfaitement bien les images. Il faut souligner que les doublages français des jeux vidéos sont très qualitatifs depuis quelques années, et permettent de s’immerger encore plus dans l’histoire présentée, sans devoir passer par la case VO, et ca c’est une excellente nouvelle.

Rien de mieux que découvrir tout ceci en mouvement, voici donc deux vidéos de gameplay prise par mes soins pour vous donner un petit aperçu du jeu :

Devons-nous nous quitter maintenant ?

L’histoire d’amour présentée en trame de fond du jeu, nous invite à nous questionner en permanence sur nos choix et permet de nous accrocher tout du long pour connaître le sort final que nous aurons forcément induit tout au long du jeu. Le gameplay peut sembler assez répétitif, et finalement assez limité pendant les combats, malgré les compétences d’Antéa augmentant au fil du temps, mais on apprécie plutôt la bonne idée d’avoir joué sur les deux réalités pour apporter de la fraîcheur et des idées intéressantes qui poussent à effectuer des combos avec nos deux antagonistes d’une manière intelligente. Partant sur l’idée de retrouver un assassin’s creed like, je trouve finalement beaucoup plus proche des deux derniers God of War proposés par Sony, autant dans ces combats, les compétences et l’inventaire, mais aussi dans la construction de l’open world avec ses chemins bloqués qui se débloquent au fur et à mesure de l’évolution des héros. Et au final, cela fonctionne bien, sans compter l’univers solide et l’histoire forte raconté par les développeurs. C’est véritablement une excellente surprise de la part de DontNod qui nous propose son jeu le plus abouti de son catalogue. Si l’envie vous prend, je vous invite à faire le voyage en compagnie de notre couple maudit de banisseurs, vous ne le regretterez probablement pas.