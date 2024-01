Bordel, que le temps passe vite. Je me suis à peine remis de ma cuite du nouvel an que le mois de janvier s’est déjà écoulé. Un beau mois qui nous a offert l’excellent Prince of Persia : The Lost Crown (dont vous pouvez retrouver le test ici), le complètement loufoque Palworld (qui explose les scores avec 6 millions de ventes en quelques jours, en plus des joueurs Game Pass !) ou encore Tekken 8 qui arrivera dans les prochains jours.

Mais déjà, il est temps de regarder vers le futur et d’arrêter de vivre dans le passé. Février est à nos portes. Finie la galette des rois, place à la chandeleur et aux crêpes. Voici sans plus tarder les jeux que Max et moi attendons le plus pour ce mois de février, ainsi qu’une liste un peu plus exhaustive juste en dessous.

Mon jeu le plus attendu en février 2024

Petit moment mégalo avec mon jeu le plus attendu du mois. Difficile de faire un choix ce mois-ci tant c’est, déjà, hyper intense. Je pense sur si je ne devais en choisir qu’un, je partirais assez étonnamment (compte tenu des blockbusters qui débarquent) sur Open Roads, un jeu narratif développé par Fullbright, les petits gars qui ont pondu Gone Home que j’ai adoré, et édité par Annapurna, qui s’était chargé de distribuer Twelve Minutes ou Stray.

Le jeu va nous embarquer dans un road trip où une mère et sa fille vont tenter de percer les secrets familiaux. Ca a l’air mystérieux et je me suis volontairement préservé en essayant de ne pas trop en découvrir avant de pouvoir me lancer dans l’aventure.

La liste « complète » des sorties jeux vidéo de février 2024

Les guillemets autour de « complète » sont là car il s’agit en fait d’une liste étendue des sorties que je trouve importantes pour ce mois. Très certainement, je vais manquer un titre qui te plaira et tu auras envie de m’insulter dans ton coin. Sache que je suis en paix avec ça.

Grandblue Fantasy Relink – 1er février

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – 2 février

Persona 3 Reload – 2 février

Suicide Squad : Kill the Justice League – 2 février

Foamstars – 6 février

Banishers : Ghosts of New Eden – 13 février

Tomb Raider I-III Remastered – 14 février

Mario vs. Donkey Kong – 16 février

Skull and Bones – 16 février (lire notre preview)

(lire notre preview) Nightingale – 22 février

Open Roads – 22 février

Pacific Drive – 22 février

Brothers : A Tale of Two Sons Remake – 28 février

Final Fantasy VII Rebirth – 29 février

Et vous, vous allez jouer à quoi ?