C’est un grand classique : débuter l’année avec de nouvelles résolutions et, pour beaucoup d’entre vous, tenter de purifier leur corps avec le concept du Dry January. Qu’est-ce que c’est ? Concrètement, il s’agit de gommer les effets néfastes des abus des fêtes de fin d’année en prenant soin de soi. En tête de liste figure l’alcool, à stopper complètement pendant tout le mois de janvier, et à remplacer par la merveilleuse boisson appelée Eau. Vous connaissez ?

Si on n’a pas suivi à la lettre toutes ces étapes de notre côté, on a tout de même décidé de prendre un peu plus soin de nous, et de faire un peu plus attention à ce que l’on boit. Bonne nouvelle, on a trouvé un partenaire idéal pour ça : LARQ. Une société qui a commencé avec une vision simple : associer technologie innovante et design inspirant pour aider les gens à accéder à une eau potable pure, facilement et de manière durable. Belle promesse.

Concrètement, la marque propose deux grands types de produits, que l’on a pu tester tous les deux : des pitchers (ou pichets, pour les non anglophones) et les gourdes.

Le LARQ Pitcher, purification en deux étapes

Je ne vais pas vous mentir, mon petit préféré de ces deux produits est le LARQ Pitcher, qui répond très concrètement à un besoin qu’on avait à la maison. En effet, ma femme est enceinte et je recherchais un moyen de lui proposer une eau la plus pure possible.

Le LARQ Pitcher utiliser un processus de purification en deux étapes afin d’améliorer la qualité de l’eau. La première, c’est la présence dans la partie haute du pitcher d’un filtre innovant à base de plantes, permettant d’éliminer un nombre important de choses et d’améliorer le goût de l’eau. Indispensable, cette filtration est la plus « classique » des deux, même si la technologie embarquée semble faire un boulot de grande qualité.

La seconde purification se fait via la technologie PureVis, qui est une façon non toxique de nettoyer l’eau ainsi que la bouteille. On le sait, en supprimant le chlore, les filtres classiques deviennent rapidement l’inverse de que l’on cherche, à savoir un véritable « prison » pour les polluants indésirables qui peuvent s’accumuler et se multiplier. Avec la technologie PureVis, brevetée par la société, les biocontaminants sont détruits au niveau moléculaire via un système led.

Concrètement, le pitcher nous a vraiment convaincu : esthétiquement, le produit est magnifique, et la lumière Led qui s’active lors de la filtration fait un joli effet. En termes d’installation, le tout se fait très rapidement en quelques minutes seulement. Ensuite, il suffit de rebrancher occasionnellement le pitcher pour rechercher la PureVis, et le pitcher effectue tout le travail tout seul.

Seul « problème » de ce produit, le filtre en lui-même qu’il faut remplacer à intervalle régulier. La promesse de la marque est que le filtre puisse nettoyer 227 litres d’eau avant d’être remplacé, soit environ 30 euros à dépenser tous les deux mois environ. Cela s’ajoute au coût relativement important du produit initial (en promotion à 139 euros au lieu de 168 euros en ce moment), ce qui en fait un produit Premium.

Nous avons toutefois été complètement convaincu et nous allons vraisemblablement partir sur la formule d’abonnement pour le renouvellement du filtre, permettant d’économiser de 18 à 27% en fonction de la formule choisie.

LARQ Bottle PureVis, la meilleure gourde du marché

Si vous avez été un bon élève jusqu’à maintenant et avez tout lu concernant le LARQ Pitcher, sachez que la technologie embarquée dans la LARQ Bottle PureVis est la même. Il s’agit de la technologie PureVis, la seconde purification mentionnée du côté du pitcher, qui va venir éliminer jusqu’à 99% des bio-contaminants que l’on peut retrouver dans l’eau. Ce qui, comparés aux 0% de votre gourde traditionnelle, n’est quand même pas mal, pas vrai ?!

La LARQ Bottle PureVis est la gourde la plus Premium de la gamme LARQ, qui en compte 6 (3 avec purification, et 3 gourdes isothermes plus classiques). Vendue 109 euros, cette dernière est la première bouteille d’eau autonettoyante et le premier système de purification de l’eau au monde. Concrètement, sur simple pression d’un bouton situé sur le bouchon, ou automatiquement toutes les deux heures, la PureVis va s’activer pour lancer un cycle de purification de votre bouteille, garantissant une pureté impeccable, à tout moment. La gourde est bien évidemment isotherme, en plus de cela.

En pratique, on a adoré la LARQ Bottle PureVis. On se promène depuis longtemps avec une gourde dans notre sac dès qu’on sort de la maison, et basculer sur ce modèle n’a donc pas été contraignant le moins du monde. Niveau préparation, c’est également un jeu d’enfant puisqu’il suffit de recharger de temps à autres le bouchon pour que tout se fasse en automatique. La seule contrainte, en dehors du prix tout de même important, est donc de penser à brancher votre produit quand vous rentrez à la maison.