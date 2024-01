N’étant pas un grand bricoleur par nature, et ayant besoin de me retrouver seul lorsque j’ai quelques travaux manuels à réaliser chez moi de peur du jugement d’autrui, et n’ayant de surcroît aucune connaissance en matière de plomberie ou encore d’électricité, j’avoue avoir sauté sur l’occasion lorsque l’on m’a proposé de mettre les mains sur le jeu qui nous intéresse aujourd’hui : Electrician Simulator. Est-ce qu’enfin grâce à ce jeu je comprendrais comment tout fonctionne dans une maison et ainsi devenir le prochain Nicola Tesla ? Spoiler alert : non.

Le jeu nous place dans la peau d’un électricien en herbe (quelle surprise !). Comme dans tout démarrage de nouvelle activité, il nous faut d’abord trouver un nom à notre petite entreprise, ainsi qu’un logo. Les choses sérieuses peuvent ensuite démarrer avec plusieurs possibilités qui s’offrent à nous : soit réparer des objets divers et variés du quotidien, soit aller réparer/rénover/installer des systèmes électriques chez nos clients. Comme souvent dans ce type de jeu, il faudra passer par un ordinateur portable afin de sélectionner les commandes des clients, souvent avec une bonne touche d’humour qui n’est pas pour nous déplaire… Réparer le seul ventilateur d’une jeune femme afin qu’elle puisse en envoyer une photo à un admirateur unique… Only Fan… vous l’avez ?

Bref, pour ce genre de choses il faudra se diriger vers notre établi afin de commencer les réparations. Dans un premier temps il s’agira de démonter complètement chaque objet, d’analyser les pièces qui ne fonctionnent pas, les remplacer et ensuite remonter le tout. Rien de bien compliqué en somme, si ce n’est que sur la Switch, les commandes sont… comment dire… crispantes. Si dans l’idée le tout est plutôt intéressant et vite passionnant lorsque l’on comprend (de manière simpliste) comment tout s’imbrique et fonctionne à l’intérieur de ces objets du quotidien, cela peut vite s’avérer une tannée d’arriver à sélectionner tel ou tel composant tant la maniabilité à la manette est sensible… Il ne sera pas rare de grogner et c’est bien dommage car cela nuit clairement à l’expérience de jeu… Il faudra compter quelques heures avant de s’y habituer si l’on n’abandonne pas avant.

L’autre grande partie du jeu consistera donc à se déplacer chez les clients, et le plus souvent à remplacer des ampoules (oui, apparemment il faut un électricien pour ça), changer des prises, interrupteurs, s’occuper des raccordements, etc… Il y aura parfois un peu de mises en scène avec des sous-sols étranges avec des petits indices ça et là qui nous laissent imaginer ce qui a bien pu se produire par ici… S’occuper de l’installation complète d’un bar, d’une maison, ou encore de raccorder (à l’arrache complet) les lumières de Noël du toit… Voire même d’aller placer un bonhomme de neige dans un frigo ! Mais ne vous y trompez pas, le jeu reste malgré tout assez répétitif même si, je dois bien le confesser, j’ai pris un plaisir coupable à exécuter ces tâches, ce jeu ayant un petit coté thérapeutique à la PowerWash Simulator qui s’avère plutôt plaisant. Mettez un bon podcast ou votre musique préférée en fond, et vous ne verrez plus les heures défiler…

Si Electrician Simulator ne réinvente pas la roue et dispose d’une maniabilité Switch qui demande un certain temps d’adaptation, j’ai tout de même apprécié l’expérience même si je ne brillerais toujours pas en société après y avoir joué. Je tiens également à signaler que sur ma douzaine d’heures, le jeu à crashé à trois reprises… même si je n’ai jamais perdu ma progression grâce à des sauvegardes automatiques régulières et salvatrices. Un bon petit jeu, mais sûrement pas un coup de foudre… (vous l’avez ?).