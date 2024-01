Tant que fleuriront les citronniers narre l’histoire de Salama Kassab, une jeune femme de 18 ans, dont la vie prometteuse est brisée par la révolution en Syrie. Les combats lui ont tout pris : sa famille et son rêve de devenir pharmacienne. Dans ce contexte chaotique, elle ne conserve que Layla, sa belle-sœur qui est enceinte, et sa détermination à aider son pays. Cependant, Salama est déchirée entre la volonté de servir son pays et la nécessité de mettre Layla à l’abri. Lorsqu’elle prend enfin la décision de fuir la Syrie, une rencontre avec un jeune militant plein d’espoir va bouleverser ses plans. Cette rencontre remet en question ses choix et soulève des dilemmes difficiles.

