Quel plaisir de retrouver Tricia Levenseller dans sa nouvelle saga ENFIN arrivée en France! Je remercie chaleureusement Myriam pour cette belle découverte.

Résumé du livre.

Alosa est la fille de Kalligan, Roi Pirate qui règne (et terrorise) les mers. Son père décide de l’envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables… Pour réussir son défi, la courageuse Alosa accepte de se laisser capturer par ses pires ennemis, s’offrant ainsi la possibilité d’infiltrer leur navire. Captive au milieu d’un impitoyable équipage de pirates cruels, Alosa sait pourtant que la fameuse carte est à portée de main. Le soir, au lieu de dormir, elle part en exploration du bateau. Très vite, son plus grand obstacle devient son ravisseur, Riden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent, et surtout très séduisant… Mais la jeune femme a plus d’un tour dans son sac, et personne ne pourra arrêter la Fille du Roi Pirate !

Mon avis.

La fille du roi pirate c’est un fabuleux récit plein de piraterie, d’une romance slow burn et surtout d’une quête d’un trésor!

Nous sommes aux côtés de Alosa, la fille du roi pirate, qui a élaboré le plan parfait pour récupérer un des morceaux manquant d’une carte menant à un grand et fabuleux trésor. Le plan? Se faire enlever par des pirates ennemis.

Tout ne se passera pas comme elle l’avait prévu, et encore moins avec le second du capitaine a bord…

Entre révélations, cachoteries et un soupçon de suspens, ce roman est un vrai coup de cœur.

Ma précédente lecture de Tricia fut un véritable coup de cœur, j’avais beaucoup d’attentes envers celui-ci. Et je n’ai pas été déçue, comme son précédent, j’ai été happée et il m’a été difficile de lâcher ce livre tant j’ai adoré.

Je n’ai pas lu beaucoup de livres traitant sur un univers de pirates, j’étais un peu effrayée mais finalement: j’adore. J’aurais aimé avoir sortie ce livre de ma PAL plus tôt!

Tout d’abord, le récit est parfaitement construit, Tricia a ce don: tout est fantastique, on est immergé dans son univers à partir de quelques mots. Ensuite, le récit et l’intrigue sont directement amené, on ne tourne pas autour du pot pendant plusieurs chapitres: j’apprécie beaucoup cette entrée en la matière assez rapide. On sait pourquoi on est venu.

Ensuite quant aux personnages, bon Dieu qu’ils sont attachants. Je me suis prise pour affection de nombreux pirates à bord de ce vaisseau. Et encore une fois: chaque détail compte. J’ai eu des grosses révélations tout le long de ma lecture.

J’ai adoré de voir en bout: j’ai hâte de lire la suite ( et pour vous dire: je suis prête à l’acheter en VO pour satisfaire ma curiosité ).

Je vous le recommande vraiment fortement, plongez dans cet univers, je vous garantie que le dépaysement est assuré. C’est un sans faute.