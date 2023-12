La solution de repassage All-in-One série 8500 n’est ni une simple planche à repasser , ni une centrale vapeur , ni un défroisseur … elle est tout simplement les trois à la fois. Quand nous découvrons le produit, nous comprenons immédiatement que l’aspect multi-angles de la planche va révolutionner notre repassage. En fonction de vos vêtements et du traitement que vous souhaitez leur appliquer (repassage en profondeur, simple défroissage, etc.), l’angle parfait est à portée de main. De plus, un petit crochet rabattable est même présent pour poser vos vêtements à la verticale. Bref, en une simple manipulation, vous pouvez placer la planche comme bon vous semble. C’est très simple et ça facilite drôlement la vie.

De toutes les tâches ménagères, le repassage est celle qui nous a toujours semblé la plus ingrate et, disons-le, celle que nous détestons le plus. Ou plutôt que nous détestions le plus car contre toute attente, la solution de repassage All-in-One série 8500 de chez Philips a complètement changé notre vision du repassage (tout en nous changeant un peu la vie aussi).

