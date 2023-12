Il n’est nul doute compliqué que d’allier aujourd’hui l’efficacité de nos produits ménagers et l’éco-responsabilité des références que l’on utilise au quotidien. Aujourd’hui, nous ne recherchons pas seulement la performance mais également l’information de l’impact écologique des produits d’entretien dont nous avons besoin tous les jours et ce n’est pas toujours facile d’avoir des indications détaillées et transparentes à ce sujet. C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui la marque MAIA née en 2021 proposant une formulation naturelle, éco-conçue en France commercialisant une gamme de détachants & de lessives, un panel dédié à la maison sans oublier une panoplie spécialement pensée pour bébé. Le tout complété par quelques nouveautés saisonnières pour rafraîchir l’offre. Tout le monde y trouve donc son compte, il n’y a plus qu’à découvrir de plus près les principaux produits de cette marque éco-responsable.

Chez Maia, priorité à l’écologie & fabrication française mise à l’honneur

Ce n’est pas parce qu’on est soucieux de l’impact environnemental que l’on doit faire une croix sur l’efficacité. Lorsqu’on parle de ménage, de nettoyage, de linge, il faut que les produits soient à la hauteur de nos attentes tant sur le plan efficient que sur le plan écologique et d’autant plus aujourd’hui où bon nombre de consommateurs font très attention à lire les notices d’utilisation et les compositions.

Les formules Maia sont testées en laboratoire et contiennent des actifs puissants mais naturels assurant l’efficacité. Il est nécessaire de conserver uniquement les actifs détergents efficients naturellement en éliminant toute toxicité puis de rééquilibrer la formulation en ajoutant des actifs et des enzymes naturels que l’on retrouve dans le monde de la cosmétique et de l’alimentaire. Tout le processus est transparent, en terme de composition, de fabrication et de test afin de savoir au mieux ce que contiennent les produits, d’autant plus que la conception a lieu en France ce qui permet une meilleure traçabilité. La plupart des références sont certifiées ECOCERT et les emballages sont 100% recyclés et 100% recyclables, éco-responsabilité jusqu’au bout de son utilisation donc ! Au minimum, 99% d’ingrédients naturels sont utilisés afin d’éliminer toute composition nocive et qui pourrait empêcher l’utilisation des produits pour toute la famille.

Le coffret Signature : un trio naturel pour l’entretien de la maison

Commençons par le spray multi-surfaces nettoyant et dégraissant qui est LE produit incontournable de la maison car on l’utilise partout ! Au doux parfum d’orange & basilic, il est composé à 99,3% d’ingrédients naturels dont notamment de l’alcool de betterave, de bicarbonate de soude et d’actifs végétaux. C’est à souligner : il est compatible au contact alimentaire ne laissant pas de résidu toxique donc allez-y les yeux fermés pour l’utiliser en cuisine ! Une fois votre spray vide, ne le jetez pas, optez pour une recharge pour moins de déchet et un coût plus faible. Peu de produit est nécessaire pour un nettoyage optimal donc un spray de 500 ML durera facilement dans le temps !

Second produit de choix inclus dans ce coffret est le savon vaisselle solide qui est assez innovant et peu vu sur le marché. Au menu : bergamote & romarin pour une senteur 100% sur le thème de la cuisine et un produit avec 99,97% d’ingrédients naturels. On peut difficilement faire mieux… On fait mousser au contact de l’eau sur une brosse ou une éponge et le tour est joué pour nettoyer et dégraisser votre vaisselle. Il est composé de savon de Marseille, de vinaigre blanc, d’acide citrique et de glycérine végétale. Ce qu’on peut d’ores et déjà vous annoncer c’est qu’un savon correspond à l’utilisation de trois bouteilles de liquide vaisselle, pas étonnant vu le peu de savon nécessaire pour chaque utilisation. Ça fera sans aucun doute du bien à notre porte-monnaie !

Enfin le détartrant solide au lait de camomille redonnera l’éclat des premiers jours à vos surfaces grâce à ses ingrédients naturels à plus de 99,97%. Composé de savon de Marseille, de vinaigre, de sodium chloride et de bicarbonate de soude, le tartre n’aura plus de secret pour vous . Il vous suffira d’utiliser une éponge mouillée à frotter contre votre savon et le tour est joué. Tout comme le savon vaisselle, peu de produit vous sera nécessaire pour nettoyer efficacement : un savon MAIA revient à 3 sprays détartrants.

Le format solide est donc à tester d’urgence car même si l’on peut être sceptique au premier abord car nous ne sommes pas forcément familiers avec ce format et cette texture, finalement ; la qualité est au rendez-vous et ce sont des produits qui durent et prennent peu de place dans votre maison.

Vous retrouverez dans l’offre MAIA tant des produits classiques liquide et même rechargeables comme des sprays ou des lessives mais également des nettoyants ou des savons solides pour l’entretien du linge ou le nettoyage de la cuisine et la salle de bains. Les senteurs sont naturelles et douces non agressives comme avec la fleur de coton, l’amande, la fleur de cerisier ou la combinaison orange & basilic. Elles vous donneront sans aucun l’envie de nettoyer et re-nettoyer vos surfaces !

Faites découvrir les produits MAIA à votre famille grâce aux différents coffrets existants : le coffret Signature comprenant un spray multi-surfaces, un savon vaisselle solide et un détartrant solide ou le coffret bébé par exemple composé d’une lessive, d’un savon vaisselle solide et d’un savon détachant, le tout pour moins de 30 euros. Si vous souhaitez découvrir les lessives, laissez-vous tenter par le kit mini-lessives qui comprend 4 mini-produits pour tester aux 4 différentes senteurs douces & naturelles. Et si vous êtes hésitant sur un potentiel cadeau à faire, vous pourrez toujours vous tourner vers l’e-carte cadeau disponible de suite. Simple et efficace !

Retrouvez les produits MAIA sur le site officiel, en pharmacie, en concept store ou dans les enseignes bio de votre région.