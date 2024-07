Récemment, Super Meeple a déposé sur nos tables de jeu un eurogame pour le moins intriguant : Bardwood Grove. Ici, vous trouverez plus de harpes que de haches et plus de luths que de luttes. Bref, équipez vous de votre flûte la plus aflûtée, nous vous emmenons dans la très musicale forêt de Bardwood Grove…

Au fil des générations, Bardwood Grove était devenue une légende que les bardes se contaient les soirs de concert sans public. Et pourtant, la rumeur court désormais que le Royaume des Halfelins aurait décidé de rouvrir les frontières. Cette forêt enchantée dont le bois produit les meilleurs instruments connus, ces clairières emplies de créatures aussi magiques que mélomanes et ces sentiers pavés de cristaux aux propriétés sonores uniques, … Tout cela serait-il réel ? Alors que votre chœur se met à battre au rythme de votre tambour, vous vous embarquez vers Bardwood Grove. Il est temps d’y exercer vos talents !

C’est le luth finaaaaal !

Dans Bardwood Grove, les joueurs vont incarner des bardes venus rivaliser au cœur du Royaume Halfelin pour asseoir leur réputation de plus fin musicien. Sur une base de deck-building assez malin, les joueurs vont composer des chansons (en accumulant paroles et mélodies), se déplacer sur un fort joli plateau et enfin chanter pour réaliser toutes les actions accessibles depuis le petit coin de forêt où ils se trouvent. Parmi celles-ci, il s’agira d’affûter ses talents en glanant de nouvelles cartes Compétence ou Improvisation, d’échanger le fruit de notre art contre de l’argent ou d’autres objets magiques, de faire des représentations pour gagner de nouveaux fans, de défier l’organe vocal d’autres bardes ou encore d’apaiser des créatures sauvages grâce à la mysticité de nos notes (oui, mysticité est un mot qui existe).

Finalement assez accessible au niveau de ses règles, Bardwood Grove n’en cache pas moins un jeu rudement malin qui vous mettra constamment face à des choix difficiles. Sur les cartes que l’on sacrifie, sur l’usage que l’on fait des badges récupérés sur l’orgueil blessé des autres bardes, sur la façon d’appréhender les deux événements qui rythment la partie ou encore sur les légendes que l’on choisit de raconter (et qui auront une sacrée influence sur les points de victoire finaux). En plus, il est doté d’un thème accrocheur autour duquel ses différentes mécaniques sont particulièrement bien articulées.

Un jeu beaucoup plus violon que violent

Et justement, puisque nous abordons la question du thème, notons que celui-ci est encore rehaussé par l’inimitable patte graphique de The Mico (qui nous permet de rester dans l’univers de la Baie des Marchands) mais aussi par la qualité du matériel proposé par Super Meeple. Jouer à Bardwood Grove, c’est plonger dans une forêt musicale et chatoyante au travers d’un jeu qui ne vous en donnera pas moins du fil (ou plutôt des cordes) à retordre.

Un autre indéniable « petit » plus du jeu est son contenu déblocable. Il faut comprendre par là que la boîte de jeu contient cinq autres petites boites qui vont venir ajouter du contenu à vos parties au fil de vos premières sessions de jeu. De nouveaux événements, des pierres magiques supplémentaires, de nouvelles créatures, des tas de nouvelles cartes et même l’arrivée de muses destinées à booster votre deck de départ ! Bref, de quoi enrichir largement le contenu du jeu (et a fortiori sa rejouabilité).

Et enfin, pour conclure, une dernière bonne nouvelle, une extension est d’ores et déjà disponible ! Elle se nomme Spirits of the Grove et permet d’jouter un cinquième joueur, d’incarner deux nouveaux bardes mais aussi de faire appel aux puissants esprits de la forêt !

Alors, prêt à embrasser la fière destinée d’un joueur de cor ?

Bardwood Grove, un jeu de Carl Van Ostrand, illustré par The Mico et édité par Super Meeple.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes par joueur

En savoir plus sur Bardwood Grove

Visiter le site de Super Meeple

Acheter Bardwood Grove sur Philibert