Depuis son arrivée sur PS3 à l’aube des années 2010, la série du studio CyberConnect2 a su s’imposer comme une référence du jeu de baston à licence. Il faut rappeler que, à une époque où les jeux a licences étaient encore surtout une occasion de faire de l’argent sur le dos de nos franchises préférées, le studio nous proposait alors un jeu détaillé retraçant toute l’histoire du manga Naruto (jusqu’à l’arc le plus récent de l’époque) tout en y ajoutant un système de combat qui était totalement nouveau pour l’époque.

Fast-forward presque une quinzaine d’années plus tard. La formule marche t-elle toujours autant ? Force est de constater que manette en main, on est ramené à l’ère PS3 sur de nombreux plans. Dans un premier temps les graphismes, même sur PC et en Ultra, peine à nous faire ressentir le passage à le next-gen, c’est le moins qu’on puisse dire. Le cell-shading apprécié, et même nécessaire à l’époque est beaucoup moins excusable ici : des textures qui ne sont que des à-plats de couleur, des personnages au nombre de polygones douteux… Ce n’est pas sur ce titre que vous pourrez mettre à l’épreuve votre nouvelle console. Certes, le jeu est fluide, mais il aurait pu tout aussi bien l’être avec des graphismes un peu plus convaincants.

Une présentation qui laisse à désirer donc, mais on dira que ce qui compte c’est le gameplay. Élément fondateur de la plupart des jeux basés sur des mangas (DBZ exclus) de cette dernière décennie, le système de combat hérité du premier Naruto Ultimate Ninja Storm n’a pas changé d’un iota, ou presque. Affichant un roster in-critiquable de par la présence de littéralement tous les persos du manga principal et d’une bonne partie de ceux de la suite, les fans du manga pourront s’en donner à cœur joie dans cet opus qui est indiscutablement le plus complet depuis les débuts de la licence de CyberConnect.

Malheureusement, de trop rares innovations, elles-mêmes discutables (le chakra qui se recharge tout seul, donnant lieu à des spams infâmes en multijoueur), viennent rendre l’ensemble un poil décevant. Le titre s’adresse avant tout aux aficionados du multijoueurs seront, eux, ravis par ce titre qui s’adresse donc avant tout au noyau dur des joueurs de Storm, et pas vraiment aux fans de l’anime : le but non-avoué est ici d’avoir l’opus le plus complet de la série, pour que les fans puissent s’affronter en multijoueur dans les meilleures conditions C’est une initiative qui reste louable, peaufiner au maximum la recette Storm, mais à mon sens pas au prix d’un triple A classique.

En effet, on en attendait plus de cette série qui a une sérieuse tendance à la stagnation depuis ses débuts. Autre travers, le mode histoire basé sur le manga, bien qu’il soit également composé d’une histoire inédite hors du canon de l’histoire que l’on connaît, est très court et ne durera pas plus de deux heures, et encore moins de temps si l’on exclu les « cinématiques » qui ne sont en fait que des screenshots sous-titrés de l’anime (!). La raison de cette durée déplorable pour un manga se déroulant sur tant de chapitres est que les affrontements principaux en sont réduits à ceux de nos deux protagonistes, Sasuke et Naruto, combats dont la mise en scène est repompée à l’image près de celle des précédents opus.

Un opus à réserver aux fans hard-core de la castagne multijoueur dans l’univers de Naruto, mais sûrement pas aux fans de la première heure du manga, de l’anime, ou même des fans de jeux de combat à histoire à la Mortal Kombat.