Jonathan et moi-même, Maxime, sommes des passionnés de jeux vidéo depuis notre plus tendre enfance, et c’est peu de le dire que l’on a préféré passer des après-midi entiers enfermés devant notre console plutôt que d’aller dehors s’aérer l’esprit ! Grand bien nous en a fait d’ailleurs car nous sommes deux adultes formidables aujourd’hui. Assez formidables pour créer une nouvelle chaîne Youtube baptisée Gamespresso, sur laquelle nous allons pouvoir parler un peu plus en profondeurs de ces titres qui nous ont marqué.

C’est donc avec un premier format portant le doux nom de GameFlix que l’on démarre l’aventure, avec en vedette le jeu de Croteam : The Talos Principle. Ce studio qui est à l’origine des jeux Serious Sam nous fait une proposition tout à fait différente car ici, point d’action, mais de la philosophie et de la réflexion puisque c’est un puzzle-game.

Un peu à la manière d’un Let’s Play, vous allez pouvoir suivre l’histoire depuis chez vous, que vous soyez dans votre canapé/fauteuil préféré/lit en train de siroter un café/boisson chaude/du sang de vierge, ici le but est de se poser tranquille, et de réfléchir sur la condition humaine, l’intelligence artificielle, la civilisation et le sens de la vie. Rien que ça.

Un nouvel épisode vous sera proposé tous les dimanche et mercredi matins, afin que vous puissiez avoir votre petite rendez-vous régulier. On espère sincèrement que cette nouvelle proposition vous plaira, et que vous ne serez pas trop durs avec nous car c’est réellement un saut dans l’inconnu pour nous. Bon visionnage à tous ! 🙂

Et si vous aimez le jeu, vous pouvez déjà précommander sa suite qui arrivera bientôt !

The Talos Principle 2: Devolver Deluxe – PS5 The Talos Principle 2: Devolver Deluxe inclut un superbe artbook de 112 pages, emballé dans une boîte de collection avec le jeu physique :

Une nouvelle génération de puzzles: Résolvez une multitude d’énigmes de complexité variable, dont des puzzles métaphysiques ingénieux et des puzzles en or qui mettront votre matière grise à rude épreuve. De nouvelles capacités, tels la manipulation de la gravité et le transfert d’esprit, viennent s’ajouter aux mécaniques du premier volet pour offrir une expérience de jeu à la fois nouvelle et familière.

Une odyssée philosophique: Poursuivez l’intrigue de The Talos Principle dans un récit interactif axé sur les personnages. Avec ses questions existentielles et ses fins multiples, signées par les deux écrivains renommés, Jonas Kyratzes (The Eternal Cylinder, Clash : Artifacts of Chaos) et Tom Jubert (The Swapper, Subnautica), rejoints par la plume de Verena Kyratzes (The Hand of Merlin, Serious Sam 4), The Talos Principle 2 promet une expérience narrative absolument bouleversante.

Un monde nouveau: Parcourez plus de douze nouveaux environnements, allant d’une ville à l’aube d’un changement de paradigme aux paysages variés d’une île mystérieuse qui pourrait bien receler les clés de l’avenir. Profitez d’une pause entre deux énigmes pour mettre au jour des secrets enfouis depuis des lustres, voire même des pans oubliés de l’histoire.

Les mélodies de la création: Plongez dans l’univers riche et émouvant de The Talos Principle et laissez-vous transporter par une bande-son exceptionnelle du maître compositeur Damjan Mravunac (Serious Sam, The Talos Principle), avec la participation de Chris Christodoulou (Risk of Rain 1 et 2).