Lisa Leroy n’est personne. Assistante médicale dans une clinique privée et bookstagrammeuse à ses heures perdues, elle ne compte pas plus d’une poignée d’abonnés qui la suivent sur les réseaux sociaux. Autant dire qu’elle n’existe pas. Ou en tout cas pas encore car une rencontre va bouleverser le cours de son existence, celle avec Hazel Caine, ancienne papesse de la télé-réalité et désormais à la tête de l’agence Vertigo dont le but est de propulser les influenceurs de demain. Très vite, tout s’emballe pour Lisa. Son nombre de followers explose, des marques en quête de sponsoring la démarchent, il y a les fans, les invitations à des soirées et puis les haters aussi. Corollaire inévitable de la célébrité, ils sont là, tapis dans l’ombre que jette sur eux l’anonymat de la toile. Jusqu’à ce qu’ils choisissent de sortir en pleine lumière…

