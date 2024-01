Ce n’est pas tous les jours que l’on peut se lancer dans une nouvelle aventure. C’est ce que je me suis dit en ouvrant ce premier tome de How to Make Delicious Coffee, et c’est très certainement ce que se s’est dit Katsutoshi Izumi, le personnage principal de ce shonen, qui s’apprête à changer radicalement de vie.

Adapté du roman du même nom écrit par Yuka Murayama, How to Make Delicious Coffee est le dernier ajout à la collection XoXo de Mana Books. On retrouve au dessin Yuki Aonuma, Ao Suzumemura à la mise en page ou encore l’artiste Yu pour la jaquette et les illustrations. Ce manga couleur nous propose de découvrir un plongeon dans le quotidien de personnages attachants, sur fond de romance plus doux que corsé.

Katsutoshi voit son père déménager pour le travail, et va se retrouver à emménager avec son cousin Joe, et sa cousine Karen, qu’il n’a pas revue depuis une éternité. A sa grande surprise, il va découvrir une femme magnifique qui ne va pas le laisser de marbre. Ce premier met doucement en place une intrigue et des relations qui devraient s’accélérer dans les prochains tomes, et qu’on a vraiment hâte de découvrir !

Si l’histoire est pour le moment assez simple, on se laisse véritablement emporter dans cette belle aventure. L’une des forces de ce manga est d’être tout en couleur : les dessins et la colorisation sont absolument magnifiques et nous transportent véritablement dans ce monde. J’ai notamment beaucoup apprécié le travail fait sur la nourriture, les boissons et la cuisine de manière générale. Si le titre du manga en lui-même ne laissait que peu de doute sur l’importance de cela dans l’histoire, celle-ci n’en est que renforcée par le boulot incroyable qui a été effectué.

Vous l’aurez compris, ce premier tome m’a absolument enchanté, et il me tarde pouvoir suivre la suite des aventures de ces personnages très attachants.