Depuis quelques semaines, le jeu Path of Civilization de la jeune maison d’édition Captain Games est disponible. Celui-ci a beaucoup fait parler de lui (en bien) lors des différents festivals qu’il a arpentés et l’équipe de Conso-Mag a eu très envie de refaire l’Histoire pour se forger deux choses : son propre avis mais aussi une destinée légendaire.

Vous le sentez, votre civilisation est en bonne voie pour marquer durablement l’Histoire. Vous l’avez dotée d’un leader charismatique et avez même bâti quelques merveilles. Depuis longtemps vous avez délaissé la tyrannie au profit d’un despotisme (éclairé) et alors que certains n’en sont encore qu’aux rudiments de la maçonnerie, vous n’êtes plus très loin de découvrir le charbon et son exceptionnel pouvoir calorifique. Seulement voilà, l’ombre de la guerre plane au-dessus de vous et assombrit vos pensées. Vous le savez, une grande bataille approche et vous hésitez à jeter vos forces dans ce que l’histoire retiendra comme la Chute de Méroé. La gloire qu’une victoire vous rapporterait serait certaine mais vaudrait-elle le sacrifice consenti ?

L’Histoire est en marche…

Vous l’avez compris (enfin on l’espère), Path of Civilization est un jeu de civilisation. Concrètement, les joueurs y commencent à l’aube de leur grandeur, c’est-à-dire en tant que tribu ritualiste vivant de la chasse et ayant à peine découvert le feu et le concept d’outils. Le jeu va se dérouler en neuf âges, eux-mêmes divisés en plusieurs étapes. Lors de chacun d’eux, les joueurs vont sélectionner quatre des cinq cartes de leur main, défaussant définitivement la cinquième. Placées sur le plateau individuel de chaque joueur, les cartes jouées vont permettre à leur civilisation de gagner des ressources culturelles, scientifiques, militaires, spirituelles et industrielles. Et bien sûr, ces ressources vont permettre aux joueurs d’acquérir de nouvelles technologies – très logiquement plus puissantes – tout en gagnant une petite remorque de bonus au passage.

Mais ce n’est évidemment pas tout, au cours de chaque tour, et pour autant qu’ils aient réussi à y intéresser leur civilisation, les joueurs pourront tenter de recruter un leader, de construire une merveille voire d’évoluer sur le volet philosophique, autant d’éléments à nouveau susceptibles de leur octroyer des bonus, des capacités spéciales ou encore des points de victoire en fin de partie.

…et elle n’attend pas !

L’Histoire est en marche et elle n’attend pas. Et vous savez qui d’autre n’attend pas ? Eh bien vous ! Path of Civilization est en effet un jeu qui va principalement se jouer en simultané, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun temps de latence entre les tours des joueurs. C’est évidemment un énorme point fort du jeu. Généralement, dans un jeu de civilisation, plus la partie avance et plus les tours des joueurs sont longs (les technologies sont plus complexes et demandent plus de réflexion, les effets leaders, merveilles ou autres peuvent comboter et se répondre dans des séquences parfois interminables, les troupes – quand il y en a – sont plus nombreuses à déplacer, etc.). Path of Civilization réussit brillamment à éviter cet écueil. Tout en conservant la profondeur d’un vrai jeu expert, il ne se départit à aucun moment de la fluidité et du dynamisme qui font sa marque de fabrique.

Mais là encore, ce n’est pas tout. Parmi les autres points forts du jeu, il en est un en particulier qui mérite d’être souligné : l’histoire dévoilée. Bon, ce n’est nulle part libellé comme ça dans le jeu (mais ça aurait dû) et pour vous l’expliquer brièvement, il s’agit du fait que l’ensemble des récompenses à glaner en fin de chaque âge ainsi que les prochaines batailles à mener sont dévoilées d’emblée. De cette façon, les joueurs savent par exemple que pour marquer des points en fin d’âge II, il faudra avoir axé une partie de sa stratégie sur la spiritualité ou qu’il pourrait être très utile d’avoir bâti de somptueuses merveilles avant la fin de l’âge VII. Il en va bien sûr de même pour les grandes batailles qui émailleront votre version de l’histoire de l’humanité. Les joueurs sauront bien à l’avance la force qu’ils devront déployer pour espérer l’emporter mais aussi (et peut-être surtout) les récompenses qui seront dévolues au(x) vainqueurs(s). Bref, un jeu qui fait la part belle à l’anticipation et qui encourage la mise en place précoce de stratégies (gagnantes).

Comme l’humanité, vous en voulez plus (et toujours plus) ?

Alors, allons-y. D’abord en vous détaillant une autre mécanique du jeu que nous avons brièvement évoquée et qui nous a beaucoup plu : l’obligation de se délester définitivement d’une carte à chaque tour. Cet aspect du jeu participe au concept de l’Histoire qui est en marche et qui n’attend pas (il faut savoir laisser certaines technologies anciennes tomber dans l’oubli au profit d’autres, plus modernes et plus rentables). En effet, à chaque tour, vous jouerez quatre cartes sur les cinq que vous avez en main. Et la dernière ? Eh bien faites-lui un bisou d’adieu, vous ne la reverrez plus de la partie. Parfois, vos choix seront évidents (qui souhaite encore chasser avec un arc à flèche s’il a découvert l’aviation ?) mais parfois, ils seront plus douloureux (argh, vaut-il mieux se défaire de la monarchie ou délaisser quelque peu les mathématiques ?).

Ensuite, parlons du matériel. Celui-ci est foisonnant en plus d’être d’excellente qualité (mention spéciale aux différents rangements des cartes Technologie qui facilitent tant la mise en place du jeu que la partie elle-même). Et enfin, soulignons la très belle rejouabilité du jeu. Principalement due à la grande variété des cartes Défi (comprenez celles qui rythment la fin de chaque âge), celle-ci assure un petit côté unique à chaque partie de Path of Civilization.

En conclusion

Des jeux de civilisation, il y en a beaucoup mais des jeux de civilisation qui réussissent le tour de force de rester un vrai jeu de civilisation sans durer 3 à 4 heures par partie, il y en a peu. Et Path of Civilization est de ceux-là ! Doté d’une mécanique fluide, d’un thème parfaitement retranscrit mais aussi d’une rejouabilité accrue, il est sans conteste l’un de nos chouchous du moment.

Path of Civilization, un jeu de Fabien Gridel édité par Captain Games.

Nombre de joueurs : 1 à 5

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : environ 20 minutes par joueur.

