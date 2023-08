Pour sa dernière escale estivale, l’équipe de Conso-Mag a choisi de prendre un peu de hauteur. Et c’est donc à 5 mètres au-dessus du plancher des vaches (en l’occurrence du plancher des renards) que nous avons passé la nuit. Récit d’une expérience unique…

Les Cabanes au Bois d’Orient sont situées au cœur de l’Aube, dans la partie sud du superbe parc naturel régional de la Forêt d’Orient. Celles-ci sont donc idéalement placées pour une escale sur la route des vacances (30 minutes de Troyes) mais constituent aussi une destination de choix pour toutes les âmes aventureuses en quête d’un séjour en pleine nature et désireuses d’un logement pour le moins insolite.

Au cœur de la forêt…

Nature, aventure, insolite, … Il ne fallait pas plus de ces trois mots pour nous donner l’envie de vous faire découvrir ce lieu. Armés de notre âme de Robinson, nous avons donc pris le chemin des Cabanes en traversant le joli village de Briel-sur-Barse. A peine celui-ci dépassé, nous avons été invités à bifurquer dans la petite forêt de l’Etoile à l’orée de laquelle l’équipe des Cabanes au Bois d’Orient nous attendait. Première belle surprise : nous comprenons que nous allons passer la nuit au cœur d’une véritable forêt et non perchés au sommet d’un simple bosquet d’arbres. Avec un enthousiasme et une fébrilité que nous ne cherchons plus à masquer, nous suivons notre hôte en nous enfonçant dans les bois au volant de notre véhicule. Quelques centaines de mètres plus loin, nous coupons notre moteur, rendant à la forêt la quiétude qui est la sienne, et poursuivons notre route à pied, sur un petit sentier bordé de hêtres et autres chênes.

Ce dernier a tôt fait de nous mener au pied de notre cabane (la cabane Tribu pour notre part) et nous y découvrons un lieu à la fois unique et hors du temps. Devant nous, un escalier en bois conduit à une première plateforme à laquelle un pont suspendu est accroché. C’est bien sûr celui-là que nous devons emprunter pour rejoindre notre logement. A peine les premiers pas effectués sur le pont, la magie opère…

Face à nous, une cabane tout en bois se tient fièrement. Dotée d’une terrasse qui surplombe la forêt, elle se révèle à la fois spacieuse et incroyablement cosy. Très logiquement, elle n’est dotée que d’une toilette sèche et ne dispose pas d’électricité mais qu’à cela ne tienne, cela renforcera le côté immersif (notons toutefois qu’une douche et un lavabo, dont on peut vanter la propreté, sont accessibles à l’entrée de la forêt).

Très vite, nous tombons sous le charme de notre cabane. Le côté chaleureux du bois emplit l’espace et pendant que nous apprécions la vue que nous offrent les originales fenêtres, les plus jeunes membres de l’équipe gravissent l’échelle de rondins pour découvrir qu’ils passeront la nuit sous le toit de la cabane.

Et au milieu à côté coule une rivière…

La cabane répond donc pleinement à nos attentes. Elle est parfaitement confortable tout en nous offrant le frisson de l’aventure d’une nuit au cœur de la forêt. D’ailleurs, ce dernier point est à nos yeux un maître atout des Cabanes au Bois d’Orient. Bien que le domaine propose quatre cabanes différentes, chacune d’entre elles est installée dans son coin de forêt, ce qui garantit à la fois l’intimité des occupants mais ce qui renforce également le sentiment d’être seul(s) face à la nature.

Aussi, une rivière, la Barse, s’écoule paresseusement le long de la forêt et donc à quelques mètres à peine de notre cabane. Celle-ci va nous offrir le luxe d’une soirée au fil de l’eau mais surtout d’une nuit bercée par le roulis du courant.

Le « petit » plus, le copieux petit-déjeuner est compris dans le prix du séjour et celui-ci est livré en toute discrétion au pied de la cabane. Il suffit donc de le hisser grâce à la poulie installée sur la terrasse pour prolonger l’expérience en regardant la nature s’éveiller tout en dégustant de délicieuses viennoiseries. Un must…

En conclusion

Vous l’avez compris, nous avons été entièrement conquis par notre séjour aux Cabanes au Bois d’Orient. Que vous cherchiez une étape originale sur la route de vos vacances ou que vous ayez envie de découvrir la région (qui regorge d’activités), elles sont la promesse d’un séjour en hauteur à la hauteur !

Visiter le site des Cabanes au Bois d’Orient