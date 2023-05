Quel plaisir de retrouver Sandrine Destombes dans un nouveau polar! Je remercie chaleureusement Nadia pour cet envoi!

Résumé du livre.

Martin Vaas, officier de la police judiciaire à Paris est appelé sur les quais, en face du 36 Quai des Orfèvres. Des pieds dans des baskets flottent dans la Seine, mais sans aucune trace de cadavres…

Il apparaît rapidement que cette affaire fait écho à d’autres cold-cases. Appuyé par son équipe et par le commandant Lazlosevic, à la tête de la nouvelle division UAC3, spécialisée dans l’analyse comportementale et criminelle et des affaires complexes, l’officier Vaas va découvrir que cette affaire prend sa source, il y a plus de vingt ans, sur les rives de la Durance.

Mon avis.

Sandrine Destombes commence directement: on retrouve 7 pieds et c’est la que l’énigme commence. J’étais très enthousiaste à l’idée de lire son dernier roman, Sandrine figure dans mon top d’auteurs préférés de polar / thriller, j’avais ainsi beaucoup d’attentes en ouvrant le début de ce livre.

Ce n’est certainement pas une déception. L’intrigue est maîtrisée, comme à son habitude. Le suspens plâne, et vous laisse sur votre faim à chaque fin de chapitre. Un vrai page-turner. La structure des chapitres est particulière: effectivement, au début de chaque chapitre on a la conclusion d’un évènement ou d’un fait, puis au fil de celui-ci Sandrine détaille et décris les étapes / le déroulement de cet évènement.

Plus on avance dans le récit, plus l’intrigue se dénoue mais d’une façon dont on ne s’y attend pas.

Je n’ai pas été déçue par le dénouement de celle-ci, toutefois, la fin ouverte risque de déplaire à certains d’entre vous…

En bref, c’est un thriller haletant, on est sous pression du début à la fin. J’ai dévoré ce roman de 400 pages en à peine 48h ( et en sacrifiant légèrement mon sommeil… )!

Je le recommande les yeux fermés à des amateurs de thrillers, et à ceux qui cherchent des sensations nouvelles avec une enquête inédite!