Il faut toujours se méfier des chauves, Kratos nous l’ayant déjà montré à moult reprises dans God of War, mais nous allons ici remonter encore plus loin avec 640509-040147, ou 47 de son petit nom, le Tueur à gage au code-barres tatoué sur la nuque, célèbre personnage emblématique du jeu vidéo depuis le 1er opus sorti en 2000 sur PC.

Ces dernières années, un « reboot » avait été initié par IO Interactive avec Hitman sorti en 2016 et Hitman 2 en 2018, et enfin Hitman 3 sorti en 2021. Hitman WoA est en fait Hitman 3 qui a été renommé pour regrouper l’ensemble des titres de manière simple pour les joueurs. En effet, les trois jeux sont disponibles directement dans le hub de Hitman WoA si vous avez déjà fait l’acquisition des autres titres auparavant, ou dispo dans un bundle à l’achat. L’intérêt est clairement de simplifier les choses, et de pouvoir enchaîner les missions des trois jeux dans une continuité quasi-transparente, la trame de fond principale étant d’ailleurs tout à fait cohérente entre chaque titre.

Hitman World of Assassination vous propose donc un contenu très riche, avec de nombreuses missions solos avec une bonne rejouabilité. Le titre d’ailleurs est très parlant, car il propose véritablement un tour du monde avec des destinations très variées, de Paris à Marrakech, en passant par Bangkok, Mumbai, Miami, New York, Dublin et en terminant le voyage par les Carpates en Roumanie.

On se rend d’ailleurs assez vite compte de la courbe de progression proposé entre les 3 titres, avec le premier qui est efficace, mais reste dans des territoires connus, puis qui s’enchaîne assez vite avec un second opus qui commence à proposer une variété plus importante dans ses niveaux, et une apothéose avec les 6 derniers niveaux de Hitman 3, qui nous rappelle parfois un agent secret à 3 chiffres. IO Interactive ose sortir de ses rails pour proposer des niveaux changeant la donne, avec des missions vraiment différentes de ce que l’on a pu découvrir sur les deux premiers opus, avec même un nouvel accessoire qui permet de pirater des terminaux avec son appareil photo.

Techniquement parlant d’ailleurs, même si les 3 jeux sont sur le même moteur, on remarque des niveaux qui deviennent de plus en plus abouti même dans leur architecture, et qui sont parfois très agréables à parcourir pour nos rétines. Étrangement, les cutscénes de Hitman 2 ne sont que des suites d’images fixes, qui peuvent un peu nuire à l’immersion, mais le 3iéme titre reprend les cutscénes utilisant le moteur 3d du jeu, ouf.

Mortel et Silencieux

Pour ceux qui n’ont jamais eu le plaisir d’enfiler le costume impeccable de l’assassin à la cravate rouge, petite mise au point. Vous êtes un tueur qui agit sous contrat, et vous vous retrouvez à chaque mission dans un nouveau lieu indiqué par l’agence qui vous emploie, avec une ou plusieurs cibles à éliminer. L’objectif principal est bien sûr de les éliminer, quel que soit le moyen employé. Vous avez d’ailleurs de base un nombre de possibilités extrêmement variées pour arriver à vos fins, que ce soit avec des armes à feu, des produits chimiques, des armes blanches, des objets contondants ramassés par-ci par là, voire directement avec vos petites mimines toutes douces. Mais vous pouvez également agir avec votre environnement, en sabotant des éléments de décors, qui se feront un plaisir de tomber, d’exploser, d’électrocuter vos malheureuses victimes qui passaient par là.

47 est censé être un tueur silencieux, vous aurez évidemment la possibilité de faire ceci en toute discrétion. Devenu maitre dans l’art du déguisement, notre tueur implacable peut ainsi revêtir le costume d’une bonne partie des PNJ en les éliminant auparavant, d’une manière léthale ou non. Vous pourrez ainsi intégrer un bâtiment par les cuisines et assommer un serveur, prendre son apparence et passer devant ses confrères sans être suspect, pour ensuite monter à l’étage pour croiser quelques gardes, et en suivre un dans un coin isolé pour prendre à nouveau son identité et ainsi continuer jusqu’à la cible principale. À savoir, également, que les missions sont généralement séparées en zone distincte et restreinte, dans lesquelles vous devrez faire attention à passer de manière discrète, ou avec la bonne tenue, au risque de vous faire interpeler dès le premier pas posé, puis à vous faire arrêter ou éliminer si vous décidez de ne pas tenir compte des avertissements.

Et même avec toutes les précautions du monde, certains PNJ auront connaissance des membres de son équipe, et seront plus vigilants lorsqu’ils vous verront passer devant eux, il sera nécessaire de les éviter même en portant la tenue pourtant adéquate. Vous devrez aussi parfois passer des points de contrôle, et passer par la fouille au corps, et tout objet non-désirable pourra évidemment déclencher une alerte. Un couteau porté par un cuisinier pourra passer, mais pas une arme à feu par exemple. Il faudra d’ailleurs être vigilant sur les objets dont vous vous débarrassez, car un pistolet lâché au sol en public pourra être signalé, voire aussi ramassé par un garde passant par là. Il faudra également penser à cacher vos victimes, vivantes ou non, car tout corps visible déclenchera une alerte et une alarme très rapidement. Heureusement, les décors proposent énormément de coffres, placards, voire falaises, buissons et autres planques adéquates pour vous permettre de faire le ménage.

La grande nouveauté de cette nouvelle trilogie d’Hitman est les intrigues intégrées à chaque mission. En étant à l’écoute de certaines discussions, vous déclencherez des nouvelles opportunités uniques pour mener à bien votre mission. Je prends un exemple, dans une mission, vous devez éliminer un pdg d’une entreprise de tech d’armement, qui doit présenter une de ses inventions, à un général invité pour l’occasion. Celle-ci étant un robot capable d’éliminer une cible en utilisant la reconnaissance faciale. En étant présent au bon endroit et au bon moment, vous pourrez prendre l’apparence de ce général, apprendre qu’une photo de la cible est visible en première page d’un magazine, trouvez ce magazine dans le bâtiment, puis vous rendre à la démonstration de l’invention sans que personne ne vous soupçonne. Évidement, le PDG, imbu de lui-même, va jusqu’à vous demander de scanner une photo test parmi trois présentes sur un bureau non loin de là. Il vous suffira d’intervertir la photo avec celle du magazine trouvé plus tôt, et la cible sera éliminée lors d’un malheureux accident « technique »… Cela apporte énormément de fraicheur au jeu, encore plus pour ceux qui ont connu les précédents opus et donne envie de s’appliquer pour voir nos plans aboutir sans se salir les mains.

D’ailleurs, chaque action compte est comptabilisée et visible dans un tableau des scores disponible à chaque fin de mission, plus vous serez invisible et discret, meilleur sera votre score. Chaque intrigue réussie, et chaque objectif secondaire rempli feront augmenter votre score, sans compter les défis, qui vous demanderont de faire tel ou telle action, comme par exemple utiliser une arme précise pour un assassinat, revêtir certains costumes, éliminer une cible d’une certaine facon (par ex, la noyer dans les toilettes) etc… Le jeu offrira grâce à cela une grande rejouabilité, car vous débloquerez des bonus pour refaire les missions, en vous donnant de nouvelles armes et objets cachés dans des planques, ou des objets à intégrer dans votre inventaire de départ plus intéressants que ceux de base.

Tiens du rogue-like dans Hitman ?

Hitman : WOA propose d’ailleurs bien plus que le mode histoire, avec également de nombreux modes de jeux inédits dont un que j’ai particuliérement apprécié qui emprunte au rogue-like, j’ai nommé le mode Freelancer.

Ce mode particulier vous permettra de jouer de nouveaux objectifs d’assassinats sur des maps déjà existantes du mode histoire, avec une progression totalement différente du jeu de base. Vous avez une base principale, dans laquelle vous débloquerez au fur et à mesure de votre partie, de l’équipement, des costumes, et des accessoires et dans laquelle vous planifierez votre futur objectif sur une console centrale affichant une mappemonde. Vous devrez cibler un syndicat parmi 8 proposés, et vous lancer à la chasse des membres de ce syndicat pour pouvoir débloquer le niveau final où se situe le leader pour le détruire complétement. Attention cependant, si vous êtes blessé, votre mission en cours sera un échec. En plus de vous faire perdre tout votre argent et votre équipement que vous portiez sur vous, cela va donner l’alerte pour les autres territoires du syndicat sur la carte, et renforcer la difficulté pour vos prochains essais. Trop d’échecs et vous devrez tout recommencer à zéro. Il faudra réussir une mission pour pouvoir rapporter de l’équipement supplémentaire à la base et pouvoir l’entreposer mais vous gagnerez également des Merces, la monnaie vous permettant d’acheter des armes et outils supplémentaires. En mission dans un territoire, vous trouverez des fournisseurs, des coffres et des coursiers qui vous permettront de dépenser et d’acquérir des merces en plus de ceux obtenus pour la réussite de l’objectif. Pour les niveaux avec la tête du syndicat à éliminer, il faudra faire preuve de vigilance et observer les pnj, tous ressemblant à la cible pour trouver lequel est le bon avant de le faire taire pour de bon.

En plus de celui-ci, vous aurez des heures à passer sur d’autres modes, dont le classique mode Arcade permettant de faire de nouveaux contrats d’assassinats dans les niveaux de la campagne solo avec des cibles différentes.

Un autre mode très sympa Sniper Assassin vous positionnera à distance, fusil à lunettes à la main, pour éliminer des cibles précises dans un temps limité.

Pour aller plus loin, le mode Contrats vous permettra de créer vos propres contrats avec vos propres cibles, et les partager en ligne à la communauté, et évidement de pouvoir jouer des contrats crées par d’autres joueurs qui je l’avoue sont parfois assez inventifs !

Enfin, pour terminer, une page « En direct » vous proposera tout un tas de missions différentes avec des objectifs particuliers, dont certaines choisies par la communauté, à l’instar d’un flux constant de nouveautés en direct live d’IO interactive, pour ne jamais se lasser.

The Undying Feat Sean Bean

Récemment, est sorti le DLC The Undying, avec le célèbre acteur américain Sean Bean, et habitué d’être mort dans beaucoup de films et séries TV. The Undying ironise sur ce fait, et sur le fait qu’il est déjà censé être mort également dans Hitman, après avoir été pris pour cible par 47. Et finalement non, le voici de retour le temps d’une mission compte à rebours où vous devrez cette fois y mettre un terme définitivement. Au moment où j’écris ces lignes, la mission principale n’est plus disponible en soit car à durée limitée, qui plus est avec une seule chance de réussite, sinon la mission était définitivement perdue.

Cependant, heureusement, ladite mission est faisable en mode arcade, avec cette fois la disparation du stress de l’échec définitif. On se retrouve pour cette mission en territoire connu, à Miami, et avec le Revenant, Mark Faba, à éliminer. Voir Sean Bean intégré dans le jeu est assez satisfaisant d’autant plus si on apprécie l’acteur, d’autant qu’on peut même récuperer le costume avec son cache oeil en guise de récompense. La mission reste toutefois assez classique.

Du contenu supplémentaire est inclus dans le dlc, comme 3 objets ingame ainsi que du contenu pour embellir la planque en mode Freelancer.

Avec un scénario prenant se terminant par un rebondissement final très satisfaisant, cette trilogie approche de la perfection pour tout ceux qui ont un jour approché la franchise. Les missions du mode histoire sont toutes très variées et permettent de réfléchir à une stratégie différente, avec les intrigues qui ajoutent du piment, pour dépasser le simple stade du tueur->cible à éliminer. Io Interactive maîtrise clairement leur sujet, et à l’instar de ce qu’on a pu trouver avec la dernière trilogie remake de Lara Croft, on prend de nouveau un plaisir coupable à enfiler les costumes de 47 et arriver à nos fins, parfois de manière très discrète et d’autres dans un parfait carnage digne de Tony Montana, le jeu nous permettant malgré tout d’oser être l’opposé du tueur silencieux, même si les conséquences seront bien plus difficiles à gérer ensuite. Faire l’acquisition des trois titres dans le bundle World of assassination à un intêret certain si on souhaite profiter de l’histoire, mais rien ne nous empêche d’apprécier les titres séparément dans les autres modes. Le surprenant mode rogue-like Freelancer apporte du piquant à la série et s’intègre parfaitement bien à l’univers du tueur chauve au code-barres. Le contenu hors scénario principal sera vous tenir en haleine de nombreuses dizaines d’heures sans parler de la rejouabilité de base sur chaque mission pour réussir tout les défis, et faire des scores parfaits. Sans compter évidement la performance graphique avec un moteur nous proposant des décors somptueux, moderne, et bien agencé pour vous faire un minimum réfléchir pour atteindre votre cible. Si emprunter pendant quelques instants le rôle d’un tueur de sang-froid ne vous fait pas peur, Hitman Woa vous proposera évidement largement de quoi occuper votre emploi du temps.