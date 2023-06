Dans le nord de la Grande-Bretagne, en Écosse, se situent les îles des Highlands. Très célèbres pour leurs paysages mystérieux, beaucoup décident de s’y aventurer en quête d’un grand bol d’air frais et de dépaysement. Conso-Mag a réuni pour vous quelques lieux des Highlands incontournables qui vous couperont le souffle lors de votre voyage en Écosse.

Le Lochness

On commence par l’un des plus célèbres lieux en Écosse et dans les Highlands (les surprises arriveront à la fin!) : le fameux lac du Lochness ! Situé à environ 230km au nord d’Édimbourg, il éveille chaque année la curiosité de milliers de personnes à cause du monstre qui vivrait sous la surface : Nessie. Néanmoins, outre les mythes, le lac du Loch Ness est le plus grand lac d’eau douce du Royaume-Uni. Il s’étend à perte de vue et offre aux visiteurs un panorama tout à fait exceptionnel. Plusieurs activités sont à faire en arrivant au lac.

Tout d’abord vous pourrez visiter le château d’Urquhart. Ces ruines datent du XIIIe siècle et vous plongeront au temps de Robert 1er, le roi d’Écosse à cette époque. Vous pourrez ainsi explorer les remparts, découvrir l’histoire du château et admirer les vues sur le lac. Vous serez également en mesure d’affréter des bateaux qui vous emmèneront sur les eaux calmes (sauf si vous voyez le monstre) du Loch Ness. Ces mini-croisières durent environ une heure et coûtent entre 25 et 30 euros par personne en fonction de la période à laquelle vous le réservez. Enfin, pour les plus aventuriers d’entre vous, des sentiers de marche serpentent le long des rives et vous permettront de vous promener tranquillement à votre rythme et prendre des photos uniques dans des spots loin de la foule.

L’île de Skye

L’île de Skye est accessible par un pont depuis le continent. Elle se trouve à environ 265 kilomètres au nord d’Édimbourg. Skye est réputée pour ses paysages accidentés, ses châteaux en ruines et ses formations géologiques uniques comme les Quiraing et les Fairy Pools. Un autre endroit important à voir est le Storr, une formation rocheuse unique en son genre. Avec ses 55m de hauteur, le pic « Old Man of Storr » fait référence à la plus grande aiguille de pierre de la formation, qui ressemble à un homme âgé se dressant vers le ciel.

Un dernier endroit que nous ne pouvons que vous recommander sur cette île est le Neist Point. Avec son célèbre phare, le Neist Point est situé à l’extrémité ouest de l’île de Skye. La vue depuis ce promontoire est à couper le souffle, avec des falaises plongeant dans la mer nous rappelant un décor de film. Cela vous rappèlera d’ailleurs sûrement quelques scènes de 47 Ronin avec Keanu Reeves.

Le Neist Point

Les chutes du Glomach

Pour atteindre ces magnifiques chutes vous devez suivre un sentier de randonnée d’environ 8 kilomètres à partir du point de départ près de Dorusduain. La randonnée peut être exigeante, avec une montée raide et des sections boueuses, mais elle récompense les visiteurs par des vues magnifiques et une expérience unique. Ces chutes peu touristiques sont à faire absolument si vous aimez la randonnée et la nature loin des foules !

Les chutes du Glomach sont alimentées par le ruisseau Allt a’Ghlomaich. Elles s’écoulent depuis 100 mètres de hauteur, créant une cascade puissante qui résonne dans les environs. Difficile de la louper si vous empruntez le bon chemin. Veillez toutefois à porter des habits et chaussures appropriés. Ce n’est pas une petite ballade à faire en basket de ville et en t-shirt. Les conditions météorologiques sont souvent vite changeantes à cet endroit.

Si vous décidez de rester sur l’île principale, jetez un coup d’oeil sur les incontournables à Édimbourg !