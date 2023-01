On vous avait déjà présenté quelques références de cette marque française dans des articles précédents et on revient vers vous aujourd’hui avec une présentation complète des différentes gammes actuellement commercialisées en pharmacie et en parapharmacie. Née en 2014, Les Petits Bains de Provence a pour cœur de confectionner ses références de composition à plus de 96% d’origine naturelle dans la tradition. En effet, les produits comme les gels douche et savons sont élaborés dans des cuves traditionnelles sous le contrôle d’un Maître savonnier, bel exemple de savoir-faire mis en lumière à travers ces produits. Zoom sur la gamme étendue de leurs références pour les cheveux, le corps, les mains pour petits et grands.

La gamme capillaire au Ricin pour des cheveux nourris et fortifiés

Connaissez-vous l’huile de Ricin BIO ? Justement, la gamme capillaire contenant un shampoing, un masque capillaire nourrissant et un sérum nourrissant et réparateur pour une routine complète en contient, apportant hydratation et nutrition jusqu’au bout des pointes ! De fabrication provençale, ces trois produits complémentaires vont même permettre l’accélération de la pousse des cheveux. Après application du shampoing, appliquez le masque pour 10-15 minutes et rincez. Vos cheveux seront nourris et sublimés ! Quant au sérum enrichi en extrait d’Inula, il est à appliquer au quotidien sur les pointes pour aider à réparer les cheveux secs et abîmés et retrouver de l’éclat. Aux prix respectifs de 9.90€, 12.90€ et 7.90€, utilisez votre trio gagnant pour retrouver un cheveu fort et soyeux !

Les baumes mains gourmands pour lutter contre le froid hivernal

A l’huile d’amande bio, de lavande bio, d’argan bio ou d’huile de coco bio, chacun trouvera sa senteur idéale pour retrouver apaisement et confort. Aux premières loges des agressions hivernales : nos petites mains qui ont besoin d’être hydratées et nourries dès que le besoin s’en ressent. Riches en Allotoïne et en vitamine E, ces crèmes aideront sans aucun doute à les réparer en profondeur. Au format 50ML et au prix mini de 7.90€, emportez-les partout avec vous pour une application à tout moment de la journée !

Place à la nouveauté avec la gamme au lait de chèvre

Saviez-vous que le lait de chèvre est un réel atout beauté ? Riche en acide gras, en protéines et en vitamines, retrouvez tous ses bienfaits dans le duo gagnant composé d’un gel douche surgras sans savon et d’un savon. Disponible en trois formats (1L, 55ML et 220ML), le gel douche provençal au lait de chèvre conviendra pour toute la famille. Utilisable pour le corps et les cheveux, il a une véritable fonction d’apaisement en s’adaptant parfaitement aux peaux sujettes aux irritations, à l’eczéma et aux pellicules. Sans oublier hydratation, brillance et douceur qui sont au rendez-vous. Quant au savon 100G de cette même gamme, c’est un format novateur qui complète ce duo pour ceux qui préfèrent un retour aux sources !

Les gels douche, savons liquides & solides aux senteurs hivernales

Parmi 40 senteurs, trouvez votre bonheur pour un moment réconfortant sous la douche ou dans votre bain en cette période morose hivernale. Optez pour des parfums gourmands originaux comme fleur de coton, gingembre ou santal à différents formats selon votre besoin (55ML à 1L). Plutôt adepte du format savon ? Retrouvez ces mêmes senteurs dans les savons de Marseille solides composés d’huile d’olive végétale ou dans les savons liquides de Marseille fabriqués selon les traditions anciennes. A chacun sa texture, son format et son parfum.

Les sels de bain et les bombes de bain pour des moments de détente gourmands

Rien de plus cocooning que de se faire couler un bon bain lorsqu’il fait un temps glacial dehors ! Les sels de Camargue BIO au prix unitaire de 9.90€ riches en minéraux et en oligo-éléments vous accompagneront dans votre moment de détente avec des senteurs inédites et des coloris flashy comme lavande, fleur d’oranger, verveine citron, ou encore monoï. S’ajoutent à cette sélection neuf bombes de bain au prix unitaire de 3.99€ libérant parfum envoûtant et huile nourrissante. Alors plutôt lavande, fraise, vanille, monoï, pop-corn, Aloe Vera, pomme d’amour, fleur d’oranger ou berlingot ? Laissez-vous tenter, autant de choix pour autant de bains relaxants divers et variés cet hiver ! Enfin, découvrez en édition limitée les bombes de bain ice-cream en duos de parfums de glaces ou sorbets pour vous donner un avant-goût d’été ! Vite, vite les beaux jours avec vanille-fraise, coco passion, melon mangue ou framboise cassis.

La gamme douche pour enfant pour une toilette gourmande & sucrée !

Les petits ne sont pas en reste et ont droit à leurs propres références de gels douche au format 500ML et au prix unitaire de 4.90€. Quatre parfums bien gourmands sont proposés : banane, bubble gum, fraise et cola. Des senteurs sucrées qui durent et qui donnent envie de faire durer la toilette quotidienne ! On l’a testé, on l’a adopté ! Conçu pour le corps et les cheveux, ce deux-en-un est sans paraben, sans sulfate ni huile de palme et enrichi en glycérine végétale pour une hydratation optimale. Le PH neutre permet une adaptation à tout type de peau. Complétez cette routine quotidienne avec les références de bombes de bain pour rendre ces moments d’hygiène souvent contraignants et ennuyeux pleins de couleurs et de senteurs différentes !

Les Petits Bains de Provence propose une gamme étendue donc, de produits conçus pour toute la famille avec quelques nouveautés hivernales comme le duo de soins nettoyants au lait de chèvre ou les bombes de bain ice-cream en édition limitée !