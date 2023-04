Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les deux amis intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé à l’idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne.

Magnifique, splendide roman !

Mais je crois déjà dire que j’adore le style de cet auteur. Un style simple, très poétique, très imaginatif. De très jolies phrases pleine d’amour, d’amitié, de nostalgie.

D’ailleurs les premières lignes sont merveilleuses : « Je suis persuadé que la proximité de deux ou trois êtres exceptionnels dans une vie suffit à l’illuminer pour toujours… »

Une belle histoire de jeunesse, d’amitié et d’amour entre trois êtres que tout sépare mais qui se reconnaissent. Ils vivent ensemble deux étés splendides, promettent de se revoir. Séverine est belle et vit un amour passionné pour Charles. Mais la guerre s’en mêle. Leur amitié est mise à rude épreuve comme l’amour entre Charles et Séverine jusqu’au dénouement fatal.

Les deux garçons s’engagent puis vont plus loin : partent pour Londres. Et Séverine les attendra et pour aimer d’avantage Charles s’engage elle aussi dans la Résistance (Pour l’épater comme elle déclara à Antoine).

Pourtant, quand on a 20 ans, la jeunesse doit penser à danser, à flirter, à s’amuser pas à s’engager pour défendre leur patrie en danger.

Trois beaux personnages perdus dans les tourments de la seconde guerre mondiale et de leur engagement dans la Résistance. Une histoire se déroulant dans une superbe région que j’aime La Dordogne.

Des lieux et des faits historiques très réels et sûrement réels. Des détails sur leurs intégrations au sein de la section SOE en Angleterre.

A lire pour les amateurs de belles histoires, de romans du terroir.