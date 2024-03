Presque un an et demi après la sortie du remake de The Last of Part I, Naughty Dog remet le couvert sur PS5 mais cette fois-ci avec le remaster de The Last of us Part II. On peut donc se poser la question : est-il indispensable alors qu’une mise à jour gratuite en 60fps est déjà disponible sur The Last of Us Part II sur PS4 ? Découvrez notre avis.

Un boost aussi bien en manette qu’à l’écran

The Last of Us Part II est sans conteste l’un des plus grands chefs-d’œuvre sur PS4, puisqu’il a même reçu le GOTY aux Game Awards en 2020. Mais durant ce test, nous n’allons pas parler de l’histoire principale et magistrale de TLOU Part II, mais plutôt des nouveaux apportés par ce remaster PS5. Et cela passe par les graphismes.

Comme nous le disions dans l’introduction, une mise à jour en 60fps sur PS5 existe déjà pour les détenteurs de la version PS4. Qu’est-ce qui change avec ce remaster ? Il est possible de passer à de la 4K native mais en 30fps, vs 1440p en 60fps. A vous de voir ce qui vous convient le plus, mais nous pouvons dire que cette 4K est plus que bienvenue et est un véritable plaisir pour les yeux. Alors si vous êtes soucieux du détail vous allez être servi : qu’il s’agisse des textures, des lumières et des personnages tout a été sublimé, pour d’autres, les améliorations visuelles vont être moins frappantes.

Deux modes sont même disponibles : fidélité et performance. 1440p “upscalé” en 4K 60 fps pour le mode fidélité et 4K native 30 fps pour le mode performance, et si vous avez une télé compatible VRR, vous pourrez même pousser le curseur de votre framerate en boostant “La Fréquence d’images” et faire tourner en 40/50 fps. Cela signifie que si votre écran prend en charge le taux de rafraîchissement variable, vous pourrez faire tourner à 40fps au lieu de 30 fps !



Mention spéciale également aux retours haptiques et les déclencheurs adaptatifs avec la manette PS5. Ces fonctionnalités immersives DualSense sont réellement brillantes rendant l’immersion de nos actions encore meilleure, grâce aux vibrations lors des chargements d’une arme. C’est super satisfaisant.

Le mode roguelike “Sans retour” bien ficelé

L’autre nouveauté de The Last of Us Part II Remastered est son mode No Return ! Il s’agit d’un mode roguelike (mais toujours avec l’aspect survie) et qui permet de découvrir le monde de The Last of US d’un autre angle.

Le principe est simple, dans le mode No Return, vous lancez une run où vous serez plongé dans une série d’affrontements aléatoires avec les différents types d’ennemis du jeu. Chaque run est inédit et différent, avec en prime des objectifs différents : Défense, Proie, Capture.

Pour l’objectif Défense il s’agira de se défendre vous et vos partenaires (contrôlés par l’IA) contre une vague d’infectés. Pour Capture, où il faudra débusquer un coffre bien gardé par les ennemis. Pour Proie, il faudra survivre à l’assaut ennemi durant un temps imparti. A noter que la difficulté va crescendo, donc votre objectif sera de survivre selon les différents objectifs donnés. Et une fois 5 rencontres passées, vous affronterez un boss. Chaque session vous permettra donc de débloquer de nouveaux défis, de nouvelles missions et donc, de nouveaux boss à abattre mais aussi de nouveaux personnages jouables, des costumes, et autres cosmétiques du jeu.

Mais comme tout roguelike qui se respecte : la mort est permanente, et dès lors que vous mourrez, vous recommencez et vous perdez tout ! C’est pourquoi il faut être davantage stratège sur l’inventaire, l’amélioration des armes, les items et autres objets.

Contrairement à God of War Ragnarok, pas de trame narrative en bonus avec ce mode. Par contre, il y a un classement en ligne, poussant les joueurs les plus aguerris à faire du scoring pour plus de challenge. Vous l’avez compris : ce mode Sans retour vous tiendra en haleine pendant de nombreuses heures et ce de manière intense, pour peu qu’on aime le roguelike bien sûr.

Le mode est plutôt efficace à défaut d’être original, bien que toute la genèse du jeu initial repose quand même sur la furtivité et la discrétion des combats.

Un peu de fan-service avec des coulisses et la guitare

Si vous êtes un adepte de The Last of Us, nous vous conseillons plutôt de vous tourner les “coulisses” pour accéder à ces “niveaux perdus” qui sont tout simplement des parties du jeu qui ont été supprimées de la version finale de The Last of Us Part II. Le tout accompagné par quelques commentaires des développeurs, et nous met en lumière la version pré-alpha. Ne vous attendez pas à une version Director’s Cut” mais cela peut tout de même ravir les amoureux de la franchise.

Autre petit gadget pour les fans : le mode Guitare ! Vous pourrez incarner Ellie, Joel et même le compositeur de la bande-originale : Gustavo Santaolalla. Après voilà… tout ceci est bien sympa… vous pourrez jouer quelques partitions avec le pavé tactile de la DualSense… et c’est tout ce que cela propose. Si vous vous attendez à jouer à un Guitar Hero sauce The Last of Us, c’est loupé ! C’est le genre de mode qui vous amusera sans doute quelques minutes, mais sans doute pas des heures.

Mais pour qui The Last of Us Part II remastered s’adresse-t-il ?

Si comme moi vous faites partie des rares à ne pas avoir commencé le premier opus sur PS3, mais plutôt avec le remake sur PS5. Si vous comme moi vous n’avez pas fait le 2 et que vous voulez le faire avec une version PS5 qui aux niveaux des graphiques et de la fluidité est à tomber par terre, alors vous êtes totalement le public. Comme il s’agissait de ma première expérience du jeu, le niveau d’expérience est véritablement optimal. Un régal pour les yeux et pour les oreilles.

Si vous avez déjà joué au jeu sur PS4, sachez que vous pourrez récupérer votre sauvegarde et jouer à The Last of Us Part II remastered sur PS5 en déboursant 10€.

Alors ce remaster est-il justifié et mérite-il un passage en caisse de 10€ : oui tout à fait, car en plus d’avoir un peu de fan-service plutôt intéressant avec les coulisses et commentaires des développeurs, le mode “Sans retour” est réellement aux petits oignons. Même s’il n’est pas très original, il a le mérite d’être très bien exécuté et plutôt efficace.

Mais pour ceux qui ne possèdent pas le jeu, le prix reste plus discutable. Disons que ne sommes pas sûr que la 4K, bien que sublime, suffira à faire oublier son prix.

Dans tous les cas, The Last of US part II reste un chef d’œuvre et ça, vous le savez. Alors il n’est jamais trop tard pour le faire, ou mieux encore, le refaire !

