Réalisé par un seul et unique développeur, Match Village nous propose un sympathique puzzle game coloré et zen, nous rappelant d’un premier coup d’œil, le célèbre jeu de plateau Catan. Comme le dit si bien la description du jeu sur steam et autres plateformes d’achats, ou dans la fameuse pub pour une boisson rafraîchissante, « hey, what did you expect ? », ou plus exactement, Match Village est un petit jeu indé et pas un AAA, ne vous attendez pas à des heures et des heures de contenu.

Comme Catan en effet, le jeu vous propose de poser des tuiles sur un « plateau » de jeu représenté sous forme d’une île, avec un minimum de stratégie. Avec un stock de 30 tuiles en début de niveau, chaque tuile posée côte à côte, fusionnera lorsqu’elles sont au nombre de 3, pour devenir une nouvelle tuile « fusionnable » avec 2 autres similaires et vous attribuer à nouveau de nouvelles tuiles dans votre stock. Il vous faudra donc poser chacune d’elles avec un maximum de réflexion pour ne pas perdre la partie trop rapidement une fois votre stock de tuiles épuisé. Pour corser un peu plus la partie, certaines tuiles ne seront posables que sur certains environnements, par exemple sur les cases représentant un vert pâturage, sur du sable, voire même sur l’eau uniquement, tandis que d’autres pourront être positionnées sur plusieurs environnements différents, comme les tuiles représentant des maisons ou des bâtiments.

Le plateau de jeu étant également limité en emplacement, il faudra constamment veiller à ce que vous ayez de la place pour placer vos 3 tuiles similaires, au risque de vous trouver bloquer et ne plus pouvoir faire évoluer votre partie. Le but étant d’atteindre un certain score représenté par une image qui se dévoile au fur et à mesure en bas à droite de l’écran, pour passer au niveau supérieur, et commencer le remplissage d’une nouvelle île. Certains niveaux posséderont déjà une sorte d’autel qui vous octroiera un bonus de points si vous posez certaines tuiles de manière adjacente à celui ci. Dans la même optique, certains bâtiments évolués que vous créerez suite à des fusions, vous permettront d’avoir un bonus (ou un malus) en y adossant les tuiles en question. A garder en tête que la dernière tuile posée deviendra l’emplacement exact de la future tuile fusionnée, à vous donc de bien poser votre trio de tuiles pour ne pas empiéter sur d’autres et pouvoir ensuite lancer des fusions plus importantes.

Pour ma part, j’ai trouvé le jeu divertissant, même s’il me manquait (et me manque peut être toujours), un poil d’explication sur le fonctionnement du jeu. Car en effet, l’auteur n’a pas intégré de guide ou de mode d’emploi pour le jeu, et il faut au départ jouer au petit bonheur la chance pour essayer de comprendre la logique du jeu. Il est d’ailleurs possible que je sois passé à côté d’une partie du gameplay à cause de ce point, même si l’auteur pourrait très facilement ajouter cet élément in game dans une mise à jour, j’imagine. Côté technique, sur Switch, le jeu est tout à fait convenable, avec des graphismes minimalistes, et des îles sous la thématique des 4 saisons, ainsi qu’une bande sonore quasi absente, sauf à entendre la brise du vent qui souffle pendant la partie. En mode portable, ou sur Switch Lite, la lisibilité est par contre parfois un peu limite, nous obligeant à utiliser le zoom à outrance. On perd aussi de temps en temps le curseur du jeu en se déplaçant sur la carte ou en jouant avec le fameux zoom, et il manque une petite touche dédiée pour le remplacer au centre de l’écran (mais on peut le faire de manière détournée en mettant le jeu en pause).

Reste que pour 4,99 € sur la plupart des stores, Match Village nous propose des parties divertissantes entre deux gros AAA, pour un puzzle game original et rafraîchissant, dans des décors zen et reposants. A tenter pour les curieux, et ceux qui cherchent une pause dans ce monde de brutes.