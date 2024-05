Paru aux éditions PAL en format poche, TJ Klune nous propose un voyage qui abordera les thèmes de la mort, du regret, de l’acceptation et de la bienveillance !

Résumé du livre

Wallace Price est un avocat qu’on peut facilement qualifier de sale personnage. Sa mort ne va pas rendre triste grande monde. Cependant, c’est à ce moment que sa vie va basculer. A ses funérailles, il va faire la rencontre de Mei, une faucheuse. Elle va lui apprendre qu’il ne va pas directement dans l’au-delà mais qu’il va d’abord devoir passer un moment dans un « relais » de passage. L’occasion pour Wallace de rencontrer Hugo, le passeur qui lui a été assigné et accessoirement gérant d’un salon de thé. Ce moment de passage doit permettre à Wallace de changer et de se rendre compte de ce qu’il a raté lors de sa vie…

Qu’est-ce que j’en pense ?

Je ne connais pas du tout le reste de l’œuvre de TJ Klune et je me plonge donc dans ce roman sans a priori positif ou négatif !

Tout d’abord, l’univers mis en place avec ce monde tampon entre le monde des vivants et des morts est une excellente idée et est très bien exploitée. Le rôle des faucheurs, passeurs, directeur, … sont bien expliqués et tous servent à faire avancer le récit et Wallace.

Les thèmes abordés, et notamment la mort et le deuil, sont sensibles et peuvent facilement être indigestes s’ils sont mal gérés. L’auteur s’en sort très bien et parvient à faire passer moults émotions à travers les différentes situations rencontrées (mort naturelle, suicide, …). Même si le roman se veut être très « doux » et accueillant, certaines situations restent poignantes et ne se finissent pas forcément bien. Pour contrebalancer, le roman est ponctuée de beaucoup de scènes drôles et plus légères qui permettent au lecteur de souffler un peu !

La conclusion de l’histoire de Wallace me laisse un peu sur ma faim avec une résolution que je trouve peut-être trop simple et à laquelle je ne crois pas trop. Mais rien de dramatique !

En conclusion, on suit avec plaisir l’évolution de tous les personnages du salon de thé et on s’y attache ! Malgré quelques lenteurs et longueurs dans ce livre assez épais (environ 500 pages) et une fin qui me convint à moitié, c’était une bonne lecture !

