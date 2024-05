Sortie le 19 avril 2024, Ready, Steady, Ship! est un petit jeu sortie sur les consoles Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Inspiré de nombreux titres assez tendance tel que Overcooked ou encore Tools UP, dans Ready, Steady, Ship! vous incarnez un employé venu à la rescousse d’une entreprise de traitement de colis à expédier.

Bienvenue à l’entrepôt !

Dans Ready, Steady, Ship! le but est simple : acheminer les cartons sur les bons tapis roulants et assurer la maintenance des tapis roulants dans le temps imparti par le patron ! Dès les premiers niveaux, les mécanismes du jeu sont vraiment intuitifs et très simples. Cependant, au fil des niveaux, de nouvelles mécanismes sont introduites et notamment l’usage d’un chariot élévateur ou d’une grue : la difficulté est assez graduelle, on évolue au fur et à mesure.

Jouable en solo ou en duo, Ready, Steady, Ship! est vraiment pourvu de sens lorsque l’on joue à deux : c’est vraiment la configuration optimale et le jeu est clairement conçu pour cette optique de coopération. Ce détail s’observe assez rapidement d’ailleurs, certains niveaux ne sont clairement pas adaptés pour être joués en solo dû à certaines mécaniques du jeu qui nécessite clairement la présence de deux joueurs pour ne pas courir dans tous les sens et pouvoir espérer obtenir les 3 étoiles de l’excellence !

Comme on l’a précédemment évoqué, le jeu évolue graduellement. On pense aisément que les mécaniques vont être assez redondantes comme c’est souvent le cas sur ce type de jeu : surprise ! Ce n’est définitivement pas le cas ici, car, en effet, de nouvelles mécanismes et de nouveaux engins sont introduits assez régulièrement, ce qui nous permet de ne pas se lasser et d’ajouter de la difficulté.

Le changement de niveau est assez intéressant: on change totalement de décor et c’est toujours appréciable d’avoir des niveaux divers et variés. L’ennui n’est pas au rendez-vous, et on enchaîne assez facilement les niveaux pour cette raison. Cependant, côté graphisme, les perspectives ne sont pas toujours au top, et cela entraîne parfois des petites erreurs de perceptions et des ratés, mais rien de dramatique.

Pour revenir sur les mécanismes introduits, alors que les mécanismes de base sont simples et facilement maniables, certains engins introduits progressivement font monter la difficulté d’un cran. Mais pas nécessairement pour les meilleures raisons : la maniabilité n’est pas optimale et cela manque cruellement de précision, rendant le jeu inutilement difficile pour certains niveaux.

Pour apporter plus de précisions sur le personnage, nous avons des capacités assez basiques : attraper et traîner des cartons, courir (même si cette option est assez limitée). On a également la possibilité d’aller se servir un café à la machine à café afin d’augmenter son efficacité et sa vitesse sur une courte durée. Mais gare à vous, ne buvez pas trop de café, car cela entraîne la mort de votre personnage. Par contre, petit détail assez regrettable de mon côté, la customisation du skin de notre personnage intervient vraiment tard, et je trouve qu’on aurait dû avoir la possibilité de débloquer de nouveaux éléments de customisations assez rapidement: cela motive à passer des niveaux !

Et nous, qu’est-ce qu’on en penses ?

Dans sa globalité, Ready, Steady, Ship! est vraiment un bon petit jeu, surtout pour sa gamme de prix. Le dépaysement est assuré, les niveaux sont variés et ne laissent pas place à une redondance assez redoutable dans ce genre de mécanismes. Malgré certains éléments (ou engins, pour ne pas citer le chariot élévateur ) assez difficiles à appréhender, le jeu reste accessible. Le jeu a une durée de vie assez variable selon le temps de jeu que vous lui accordez, toutefois, les niveaux s’enchaînent assez rapidement, et il a été aisé de le finir en un week-end en jouant en duo.

En bref, c’est un bon jeu de salon pour passer un bon moment ( ou parfois créer du conflit inutile entre vous et votre partenaire de jeu ! ) en duo. Toutefois, selon moi, en additionnant plusieurs petits détails, au final, ce jeu n’est pas l’un des meilleurs de sa catégorie malgré son potentiel et sa thématique assez intéressante !