Les dinosaures, ça matche toujours avec les enfants. Je connais très peu d’enfants qui ne sont pas intéressés par ces mastodontes éteints pourtant depuis des millénaires. Sans parler de nous, les adultes qui restent de grands enfants qui frissonnent toujours devant le petit ou grand écran, pour voir la série de films Jurassic Park, remis au gout du jour ces dernières années.

Larousse nous propose ici un jeu de mémo sur la fameuse thématique des dinosaures, particulièrement adapté aux enfants évidement, avec des cartes épaisses et dans un grand format.

L’illustration de la face avant de la boite n’est par contre pas représentative du contenu et du design des cartes à l’intérieur. Il faut s’attendre à des illustrations bien plus réalistes, ce que nous découvrons en ouvrant celle-ci.

Les cartes sont vraiment grandes (7,5×11,5cm) et les illustrations sont proches des dernières infos connues sur les dinosaures, avec certains d’entre eux à plumes. On retrouve bien sûr les habituels T-Rex, Iguanodon, Diplodocus, Vélociraptor et Stégosaure, mais aussi des moins connus comme les Compsognathus et Microraptor entre autres.

Un petit livret recensant toutes les espèces présentes sur les cartes est également fourni, avec un petit texte explicatif pour situer plus en détails et se cultiver en passant.

Place au jeu !

Au vu du format, il peut paraitre plus simple de jouer au sol pour placer les 48 cartes qui nécessite une bonne surface de jeu (compter environ 75 cm x 68 cm minimum). Pour notre test, on fait participer un petit garçon de 5 ans curieux et intéressé par le sujet.

La première étape, et pas des moindres, est évidement celle qui va amuser le plus les petits, mélanger les cartes !

On dispose ensuite les cartes côte à côte, et on rappelle les règles. On retourne une carte et on essaie de trouver sa jumelle. Rien de bien sorcier pour le petit bonhomme, qui a le réflexe sur les jeux de memory depuis déjà un certain temps.

Il observe, prend le temps de réfléchir, et de souvenir, et n’hésite pas à prendre les cartes en mains pour les étudier. On en profite pour lui lire le nom de l’espèce à chaque fois qu’on en découvre une nouvelle.

La précision des dessins et leurs similitudes rend cependant la tâche un peu difficile, et il ne faudra pas hésiter à aider les plus jeunes. Je recommanderai d’ailleurs de réduire le nombre de cartes sur les premières parties pour les plus jeunes, en commençant selon l’age avec peut-être 16 ou 24 cartes seulement, et d’augmenter selon la facilité à laquelle les enfants arrivent à retrouver les doubles.

Le jeune garçon a cependant apprécié sa partie, et en redemande. Quelques parties seront jouées, et on remarquera déjà son évolution pour reconnaitre plus facilement et rapidement les cartes identiques.

Au final, le jeu a plu, et même si les illustrations peuvent cibler un public plus âgé, le format du jeu reste accessible au plus jeune, avec un peu d’aide sur les premières parties.

On salue donc l’originalité du format, ainsi que de la précision apportée sur les espèces moins connues, et le livret pour nous à apprendre un peu plus. Évidement, comme indiqué au départ, l’illustration de la face avant de la boite peut être un peu trompeuse sur le contenu, on peut s’attendre à quelque chose de plus enfantin, plus ciblé sur les jeunes enfants habitués des mémos, même si la face arrière montre un aperçu du contenu. Il manque également une indication d’age pour aider ou guider le potentiel acheteur. De mon point de vue, même si notre testeur en herbe de 5 ans a réussi à participer au jeu, il me semble que l’age minimum à recommander serait surement plus autour des 6-8 ans qui apprécieront peut-être encore plus le jeu, surtout pour ceux qui commencent à maitriser la lecture, au moins des noms sur les cartes. Reste un jeu rapide et efficace sur une thématique, les enfants adorent.

Le jeu est disponible à 14,99€ dans la plupart des enseignes