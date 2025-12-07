La célèbre licence d’Atlus ne nous a jamais déçu jusqu’ici, et pour ceux qui ont déjà vécu l’expérience des jeux, vous savez tout autant que moi que la bouffe est un sujet important, intégré dans le gameplay du jeu. Permettant de booster les stats de nos personnages, elle nourrit également l’histoire avec des cut-scenes qui sont centrés sur des pauses repas, où l’on nous fait saliver avec des bons petits plats comme le Japon sait les faire.

Édité par Mana Books, et rédigé par Jarett Melendez déjà auteur de livres de recettes thématiques associés à des jeux vidéo, le livre en grand format 20×25 couvre les 3 derniers volets de la série, Persona 3, 4 et 5. Séparées en trois grandes parties traitant respectivement de chaque opus, chaque recette est illustrée avec une photo plein page du plat, ainsi que du titre et d’un paragraphe pour situer le contexte ou les personnages des jeux concernés par celle-ci. Des captures d’écrans du jeu sont parfois jonchées par-ci par là, pour lier plus encore les instants précis des jeux et la recette, elle-même.

Passons aux fourneaux

Pour ma part, amateur de cuisine asiatique, il est impensable de ne pas tester un livre de recettes sans en tester quelques-unes d’entre elles. Déjà parce que forcément, c’est appétissant, mais aussi parce que j’apprécie de prendre le temps de réaliser des recettes originales, et de faire partager ces moments avec ma famille. Sans parler bien sûr de mon amour invétéré de Persona, qui a fortement influencé mon avis de mettre la main à la pâte.

On commence par se faire plaisir, direction les desserts avec la première recette réalisé pour cet article, les macarons de Morgana. Personnage fantastique issu du Métaverse de Persona 5, il adopte une forme tout à fait féline dans le monde réel, avec son ego surdimensionné et son caractère trempé, il raffole des douceurs sucrées. Quoi de mieux pour lui faire honneur que de préparer des macarons à son effigie !

Première fois pour ma part que je réalise des macarons, je suis donc scrupuleusement les étapes de la recette, en remarquant un oubli et un détail assez important ! Pas de mention du moment où ajouter le colorant alimentaire, ni son format (liquide ou poudre). J’ai eu donc affaire à quelques essais infructueux, pourtant expert pour faire monter les blancs en neige, d’habitude. Mes œufs ne montant plus dans mon robot, j’ai dû me restreindre à finalement n’en mettre qu’une très faible quantité, sans pouvoir réaliser des macarons rappelant la couleur du pelage, un noir bien profond. L’aspect sera un poil différent, mais le gout devrait malgré tout être là !

La suite de la recette se déroule ensuite sans encombre, la cuisson est bien conforme, et les macarons sortis du four sont plus que parfaits.

Morgana dévorerait probablement en une bouchée ces succulents gâteaux, et ici tout le monde fut ravi du résultat (sauf pour la couleur).

Le second plat choisi, issu également de Persona 5 est, forcément, le fameux Curry du Leblanc, le café qui sert de base pour les voleurs fantômes, et dans lequel Joker affine ses talents culinaires tout au long du jeu, pour créer le curry parfait.

Une fois encore, je suis la recette à la lettre près, et remarque dans la liste des ingrédients, quelque chose d’inhabituel. On mentionne 700g de « ragout de bœuf ». Pour ma part, et avec mon humble expérience culinaire, je ne connais pas d’ingrédients que l’on pourrait qualifier de la sorte. Un ragout de bœuf pour moi est un plat déjà prêt. Je récupère donc 700g de paleron, qui devrait faire parfaitement l’affaire à la place (spoiler alert, c’était bien le cas !).

Cette fois, il va falloir chercher des ingrédients plus variés et exotiques, ou inhabituel. De l’incontournable gingembre frais, du râpé de pommes, de la sauce Worcestershire, du miel, un nombre importants d’épices en tout genre, voire du chocolat et du café moulu ! Sans parler des autres ingrédients qui rappellent notre bon vieux bœuf bourguignon.

Imaginez les senteurs de ce mélange de produits, votre cuisine risque de sentir très bon, surtout après les heures passées à mijoter doucement dans votre bonne vieille cocote en fonte. Comme indiqué dans la recette, le plat prendra d’ailleurs encore plus de saveurs le lendemain.

Hormis donc le petit détail dans la liste des ingrédients, le plat est prêt, et était clairement un succès. On a voyagé pendant le repas dans un monde de saveur que l’on a rarement le cas de manger, dans nos repas habituels d’européens.

Pour terminer l’expérience, je décide de mettre à profit un ingrédient que j’utilise souvent sous forme de salade froide, façon recette d’Asie, le fameux chou chinois.

Cette fois, direction Persona 4 pour réaliser la recette du chou farci, qui conviendrait à Adachi qui avait acheté du chou pas cher sans savoir quoi en faire.

Ici, on part sur une recette quasi inratable, avec des ingrédients plutôt simple à se procurer, hormis le haché de porc qui peut parfois être plus compliqué à obtenir, ainsi que les chapeaux de shiitakés, et le saké. Reste que dans ma petite ville de province, j’ai réussi à quasi tout trouver, hormis le haché de porc, que j’ai remplacé par de la chair à saucisse qui fera parfaitement l’affaire.

La recette, cette fois est simple, reste simplement à trouver une cocotte ou un faitout assez grand pour faire tenir les choux farcis. Pour ma part, je m’y suis pris en deux fois, mais tout est une question de récipients adaptés.

Le résultat est une fois encore succulent, avec un chou chinois croquant, et sa farce parfumée, qui a également reçu un franc succès autour de la table.

Un cadeau de Noël original pour les fans de Persona et de cuisine ?

Au total, c’est donc 58 recettes emblématiques ou tout du moins en rapport avec les jeux qui sont proposés dans le livre de recettes. Globalement, les recettes sont claires, bien expliquées étapes par étapes. Les très rares oublis ou termes étranges, viennent possiblement de la traduction, et ne vous empêcheront pas de réaliser les plats. Même si cela semble évident, il faut néanmoins avoir déjà des notions de cuisine et prévoir des possibles échecs si vous lancez dans les recettes les plus difficiles tête baissée. Le livre est suffisamment bien fait sur ce point en indiquant le niveau de difficulté, la durée de préparation (je ne sais pas vous, mais moi, je double quasiment toujours le temps indiqué) ainsi que le nombre de portions pour chacune des recettes. On retrouve également, à la fin de l’ouvrage, un index par difficulté, mais aussi un index par régime alimentaire, dans l’air du temps, classé pour les intolérants au gluten, les végans et les végétariens. Une idée-cadeau sans aucun doute pour les fans de Persona et plus globalement, de cuisine asiatique.