365 Days to the wedding de Tamiki Wakaki est un shojo réunissant deux célibataires : Takuya et Rika. Tout deux font parti de la même agence de voyage. Par la force des choses, ils décident de s marier. Par amour me direz-vous ? Un coup de foudre soudain qui réunît nos deux diables ? Non ce n’est pas ça du tout. Le quotidien. Voilà ce qui les poussent à se marier. Ils mènent chacun une vie en solitaire qui risque d’être chamboulé, par une mutation dans la nouvelle succursale de l’agence en Sibérie. Leur seule solution est le mariage, en effet, quiconque ayant une attache à Tokyo ne sera pas muté.

