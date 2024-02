Il en existe des centaines ! Oui mais certaines machines à café automatiques se démarquent véritablement et sortent leur épingle du jeu lorsqu’on regarde de plus près les caractéristiques visuelles et techniques. En effet, la marque allemande Melitta® au-devant de la scène depuis plus de 115 ans, innove, et continue à se démarquer en développant leur expertise au fil du temps à l’international. On vous présente aujourd’hui la machine à café Series 300 Purista® caractérisée par son design compact avec ses 20 cm de large pour les intérieurs les plus étroits. Pas d’excuse de place, elle se faufile dans chaque recoin et la qualité reste intacte avec ses multitudes de fonctionnalités garantissant le meilleur café qu’il soit !

MELITTA® : Un savoir-faire & une expertise centenaires

Disponible dans plus de 40 pays, la marque Melitta® en a fait du chemin pour acquérir cette renommée et être présente sur la scène internationale. C’est en 1908 que tout commence avec l’invention du premier filtre à café par Melitta Benz. En 1965, c’est la première machine à café à filtre qui est commercialisée avec ensuite un élargissement notoire et progressif de la gamme avec du petit électroménager et le lancement des premières machines à café automatiques en 2008. Aujourd’hui, on fait le compte, c’est plus de 1000 brevets passés pour proposer le meilleur café qu’il soit avec une personnalisation sur-mesure selon le café que vous voulez déguster au cours de la journée. Bien sûr, l’éco-responsabilité, notre leitmotiv à tous depuis quelques années, est au cœur de la recherche pour Melitta® grâce au label Mission eco & care notamment grâce aux programmes d’entretien réguliers, aux analyses de production et de cycle de vie ou au maintien aussi bas que possible les émissions de CO2.

La Purista®, une qualité optimale pour un design épuré et compact

Les fonctionnalités de cette machine garantissent une personnalisation optimale de votre café selon vos envies. En effet, vous pouvez paramétrer votre café préféré en réglant la quantité et l’intensité et il n’y aura plus qu’à appuyer sur le bouton prévu pour un gain de temps assuré ! Trois niveaux d’intensité sont proposés tout comme la quantité de grains. Cinq niveaux de réglage de la finesse de moulure s’ajoutent également à ces fonctions.

D’un point de vue utilisation, plusieurs réglages vous facilitera l’usage au quotidien : un bec versable réglable en hauteur selon le type de tasse choisi, un bouton spécialement conçu pour faire couler deux cafés en même temps, un affichage des symboles à led pour plus de praticité. Avantage non négligeable, le moulin est très silencieux pour un broyage discret.

Quant à l’entretien de la machine, certaines indications vous faciliteront le travail notamment grâce au programme de nettoyage et de détartrage automatique automatiquement affichés par la machine. Melitta® propose également des filtres à eau protégeant contre les dépôts de calcaire. La chambre d’extraction est amovible et la grille est anti-rayure pour un nettoyage facilité.

Qu’est-ce qui fait qu’on dégustera un meilleur café ? Un nouveau système de commande de la pompe garantit un temps optimal entre le contact de l’eau et du café. De plus, la machine est dotée d’un système de pré-infusion. Comment cela fonctionne-t ’il ? Avant la préparation, le café moulu est humidifié avec de l’eau pour plus d’arômes.

On en parlait de l’éco-responsabilité, critère de taille aujourd’hui et justement il existe une fonction économie d’énergie avec l’interrupteur 0 watt pour un arrêt complet de la machine ou tout simplement un mode d’économie d’énergie.

Ce qui ressort sans aucun doute de l’usage de cette machine au quotidien est la facilité d’utilisation malgré les multiples fonctionnalités. En très peu de temps, on prend nos marques pour confectionner le café à notre goût sans passer des heures à lire la notice d’utilisation. Le nettoyage est facilitée, fait en un clin d’œil et c’est un réel avantage. Pour sûr, les nombreuses personnalisations possibles permettront de trouver la parfaite combinaison pour atteindre le café idéal. Il suffit de tester jour après jour l’intensité, la quantité de grains, le niveau de café souhaité et le tour est joué.

Disponible en plusieurs versions : noir, argent, pure black, ou jubilee en édition limitée (noir et or), il n’y a plus qu’à choisir le coloris qui se fondra dans votre intérieur.

Proposée à partir de 459€, elle réunit un beau panel d’avantages non négligeables lorsqu’on fait le choix d’une nouvelle machine à café automatique. Elle est compacte, silencieuse, personnalisable et adaptable à vos besoins quotidiens et économe grâce aux diverses fonctions incluses. Cette machine a été distinguée en 2019 du prix Plus X-Award récompensant les produits les plus innovants dans le domaine de la technologie, du sport et du lifestyle. Difficile de trouver mieux lorsqu’on arrive même à allier design & qualité dans une même machine !